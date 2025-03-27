《駐京專電》全國碳排放權交易市場擴圍，增鋼鐵水泥鋁冶煉三行業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》全國碳排放權交易市場擴大行業覆蓋範圍

工作進入實施階段，新增鋼鐵、水泥、鋁冶煉三行業，這是全國碳市場自２０２１年７月啟動以

來首次擴圍，擴圍後，全國碳排放權交易市場預計新增１５００家重點排放單位，覆蓋全國二氧

化碳排放總量佔比將達到６０％以上。



生態環境部發布《全國碳排放權交易市場覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業工作方案》明確，將

鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業中年度溫室氣體排放量達到２﹒６萬噸二氧化碳當量的單位作為重點排

放單位，納入全國碳排放權交易市場管理。２０２４年度作為鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業首個管控

年度，２０２５年底前完成首次履約工作。其中，２０２４年度配額基於經核查的實際碳排放量

等量分配，２０２５、２０２６年度配額採用碳排放強度控制的思路分配，激勵先進、鞭策落後

，企業所獲得的配額數量與產能產出掛鈎，合理確定配額盈缺率，行業整體配額盈虧基本平衡。



＊近期將印發通知明確重點排放單位名錄制定＊



根據《方案》部署安排，生態環境部將分兩個階段穩妥有序推進相關工作。近期將印發關於

三個行業納入碳排放權交易市場管理工作的通知，明確重點排放單位名錄制定、關鍵參數月度存

證、碳排放報告核查、核定配額發放、配額清繳等任務及完成時限。



生態環境部宣教司司長、新聞發言人裴曉菲介紹，目前，全國碳排放權交易市場僅覆蓋了發

電行業重點排放單位２２００家，年覆蓋二氧化碳排放量超過５０億噸。鋼鐵、水泥、鋁冶煉行

業年排放約３０億噸二氧化碳當量，佔全國二氧化碳排放總量的２０％以上。此次擴圍後，全國

碳排放權交易市場預計新增１５００家重點排放單位。

