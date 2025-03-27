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AH股新聞

27/03/2025 11:16

《駐京專電》中關村論壇開幕，尹力：北京將加快建設科技創新中心

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中關村論壇今天舉行開幕式，北京市市委
書委書記尹力表示，當前，新一輪科技革命和產業變革加速發展，新的技術持續領先人工智能機
器人應用，快速走向生活生產。中國科技創新的強勁實力不斷呈現。北京作為中國首都是教育科
技人才資源最普及的大都市，也是全球創新最活躍的城市。致力於加快建設國際科技創新中心，
全球數字經濟標桿，城市和高水平人才高地。這些也為進一步推動創新發展提供了網絡空間。
　
　　尹力表示，北京不斷豐富創新資源，著力打造原始創新策略，一體推進教育科技人才發展實
施基礎研究領先行２０個大２０個大科學裝置建成運營全社會研發投入強度，保持在６％以上。
積極促進成果轉發，著力打造未來產業。大力建設中關村世界領先科技園區。搭建科技成果協同
轉化平台。設立千億產業引導資金，去年技術合同成交額超９千億元。形成新一代信息技術、科
技服務與醫藥健康三個問題，產業技術、人形機器人、新能源汽車等戰略性新興產業快速發展。
這為開發更多的新技術模式新場景開闢發展新領域新賽道提供了許多寶貴的機遇。
　
　　他並表示，全面激發創新活力，著力營造一流創新生態。深化中關村先行先試改革，推動北
交所增強投資功能，大力發展耐心資本，加強知識產權保護，充分釋放科技創新動力。全市由國
家級高新技術產業近３萬家，專精特新小巨人企業１０３５家，獨角獸企業１１５家，形成了優
良的科技創新生態系統。將持續深化國際合作，著力打造開放創新核心樞紐，實施科技創新，國
際化提升六大行動，大力優化，便利化服務環境。在京設立外資研發中心２２１家，開展國際聯
合研發項目１００多項。

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