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AH股新聞

27/03/2025 11:47

《駐京專電》張國清：堅持擴大高水平對外開放，加強原創性創新

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中關村論壇舉行開幕式，國務院副總理張
國清在論壇上表示，中國堅持擴大高水平對外開放，始終秉持開放、公平、公正、非歧視的理念
，願與各國一道共同探索互利共贏的全球科技合作新模式，培育發展新質生產力，為全球發展注
入更多的新動力，更多的正能量。
　
　　一是以共同以科技創新引領新質生產力的發展，加強科技創新，特別是原創性顛覆性創新，
以科技創新引領產業創新，抓住數字經濟、人工智能、低碳技術、生命健康等發展機遇，持續推
進人工智能加行動，強化企業科技創新主體地位，促進新興技術推廣應用，開拓更多的新產業、
新模式、新賽道，強化對綠色化數字化轉型和可持續發展，支持，共同培育高質量發展的新動能

　
　　二是共同以科技創新應對全球性挑戰，圍繞氣候變化、能源安全、生物安全、外層空間的利
用等全球性問題，把握科研範式變革的趨勢，構築國際基礎研究合作的平台，實施和參與國際大
科學計劃和大科學工程，拓展和深化科研合作，以更多的創新成果為人類文明進步做出中國的更
大貢獻。
　
　　三是共同以科技創新促進各國互利共贏，倡導並保持國際科技界開放與信任，不搞違背歷史
規律和時代潮流的競爭對抗，踐行國際科技合作倡議和開放科學國際合作倡議，加強知識產權的
保護和應用，促進科研基礎設施合作共建，科技創新主體互學互建，科技創新成果互惠共享，推
動各國共同發展，讓科技進步惠及全人類。
　
＊去年中國研發經費的支出３﹒６萬億＊
　
　　張國清指出，中國正在深入實施創新驅動發展戰略，２０２４年中國研發經費的支出３﹒６
萬億元人民幣，研發投入強度上升到２﹒６８％。在人工智能量子科技、生命科學、空間科學等
領域取得一批重大的原創成果。數字經濟和實體經濟加快融合，新能源汽車、鋰電池光伏產品等
優質產能，為世界綠色發展作出了重要貢獻。積極融入全球創新網絡，已經與１６０多個國家和
地區建立了科技合作關係，簽署了１１８個政府間科技合作協定，為國際國際科技合作作出了中
國貢獻。
　
　　他表示，當前新一輪科技革命和產業變革深入推進，世界經濟數字化、綠色化、智能化進程
不斷加快。本次論壇年會以新質生產力與全球科技合作為主題，旨在凝聚新質生產力發展共識，
共議前沿科技和未來產業發展趨勢，拓展國際科技交流合作。

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