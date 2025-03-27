《駐京專電》商務部密集會見２０多家跨國公司，歡迎繼續投資中國

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》在中國發展高層論壇舉辦期間，很多外企

高管來華考察交流。商務部新聞發言人何亞東表示，近期，不少跨國公司高管紛紛到訪中國，掀

起一股「訪華潮」。商務部領導密集會見了蘋果、禮來、高通、奔馳、空客、嘉吉等２０多家跨

國公司全球負責人，就企業在華發展、擴大對華投資等議題進行了深入交流。這些來自電子信息

、醫藥、半導體、汽車、航空、食品等領域的跨國公司都認為，中國的超大規模市場、完備的產

供鏈體系和科技創新能力是巨大機遇，投資中國就是與機遇同行。



他表示，會見中，商務部領導表示，今年中國經濟平穩開局，不斷向新向好，展現出強大的

韌性和活力，並已經成為全球創新發展的熱土。面對複雜多變的國際形勢，中國將以擴大高水平

開放的確定性，應對外部環境的不確定性，並將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境

。歡迎跨國公司繼續投資中國，深耕中國，分享中國式現代化的發展。



許多跨國公司表示，看好中國經濟發展前景和市場潛力，正是中國的穩定性和確定性，為企

業提供了廣闊的發展空間。願繼續擴大在華投資，深化創新合作，向中國和全球提供更多優質的

產品和服務。



下一步，商務部將繼續與各國企業保持常態化溝通交流，發揮外資企業圓桌會、外資專班作

用，提供良好的服務保障。

