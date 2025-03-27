《國企紅籌》人保：去年純利按年升８８﹒８％，息１１﹒７分人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，截至

２０２４年１２月３１日止全年純利４２１﹒５１億元（人民幣．下同），按年升８８﹒８％，

每股基本盈利０﹒９５元，派末期息１１﹒７分，上年同期派１５﹒６分。



期內，營業總收入６２２２﹒２億元，按年增長１２﹒４％。其中，保險服務收入５３７７

億元，升６﹒７％。（ｋｌ）



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