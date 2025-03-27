《國企紅籌》人保：去年純利按年升８８﹒８％，息１１﹒７分人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，截至
２０２４年１２月３１日止全年純利４２１﹒５１億元（人民幣．下同），按年升８８﹒８％，
每股基本盈利０﹒９５元，派末期息１１﹒７分，上年同期派１５﹒６分。
期內，營業總收入６２２２﹒２億元，按年增長１２﹒４％。其中，保險服務收入５３７７
億元，升６﹒７％。（ｋｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票
27/03/2025 18:43
《經濟通通訊社２７日專訊》人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，截至
２０２４年１２月３１日止全年純利４２１﹒５１億元（人民幣．下同），按年升８８﹒８％，
每股基本盈利０﹒９５元，派末期息１１﹒７分，上年同期派１５﹒６分。
期內，營業總收入６２２２﹒２億元，按年增長１２﹒４％。其中，保險服務收入５３７７
億元，升６﹒７％。（ｋｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票
下一篇新聞︰27/03/2025 18:11 硬蛋創新（４００）：分拆科通技術中國上市輔導申請獲備案受理
27/03/2025 18:06 【ＡＩ】Ｂ站ＣＥＯ陳睿：每月超八千萬用戶觀看ＡＩ相關內容
27/03/2025 17:53 《中國要聞》外電指習近平明日見寶馬、平治、高通等跨國外企高層
27/03/2025 17:41 《國企紅籌》中交建全年純利跌３﹒６％，息０﹒１６１６１元人幣
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N