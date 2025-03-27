國壽：Ａ股估值仍有回升空間，受惠政策支持和流動性充裕

《經濟通通訊社２７日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）總裁利明光表

示，集團今年將「抓好」四個方面發展，第一，保持穩重有進發展態勢，努力保持內核指標穩健

發展；第二積極推動價值持續增長，大力推動全渠道價值貢獻；第三，加快發展動能升級，進一

步強化深化以客戶為中心的銷售轉型；第四強化基礎管理。他指出，有信心集團全年保持各項業

務平穩健康發展，保持規模價值領先市場。



＊派息考慮盈利水平及償付能力情況等＊



對於派息方面，利明光表示，未來影響派息的因素主要有幾方面，第一為公司要保留資金持

續地增加集團價值與創造能力，第二是要考慮公司盈利水平及其波動，以及公司償付能力情況等

，未來將繼續做好派息工作 。



利明光表示，去年起各地消費出現變化，消費者的需求亦在出現變化，不同代理人亦有不同

偏好改變。對此，集團需不斷地持續地推進產品的多元化，所以集團未來一段時間，將持續完善

調研機制，推動提供保險與服務的能力。



＊料Ａ股市場估值仍有回升修復空間＊



展望今年中國經濟，副總裁兼董事會秘書劉暉表示，中國經濟回升向好態勢有望進一步鞏固

和增強，預計債券市場利率將從去年的單邊下行，轉為今年的雙向波動。受益於政策支持和流動

性充裕，她認為Ａ股市場估值仍有回升修復空間。



＊適度提升權益資產投資比例＊



劉暉表示，對於２０２５年的權益市場保持樂觀，因此將堅持資產負債匹配和長期投資價值

投資，穩健投資。她表示，今年將落實政府關於中長期資金入市政策要求，推進權益資產優化配

置，並適度提升權益資產投資比例。



在權益投資方面，劉暉表示，將加大投資新經濟、新質生產力，繼續配置高股息、低波紅利

等穩健資產。在固收投資方面，將挖掘殖利率具有相對優勢的優質信用品種，發揮交易型固收的

儲備作用，增厚投資收益。（ｋｌ）

