《國企紅籌》中交建全年純利跌３﹒６％，息０﹒１６１６１元人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》中交建（０１８００）（滬：６０１８００）公布，截至

２０２４年１２月３１日止全年純利２３８﹒５４億元，按年跌３﹒６％，每股基本盈利１﹒４

元，派末期息０﹒１６１６１元。全年擬共派年度股息每股普通股０﹒３０１６６元，按年升

３％。



期內收入７６８２﹒４３億元，升１﹒７％。（ｒｈ）



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