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27/03/2025 17:41

《國企紅籌》中交建全年純利跌３﹒６％，息０﹒１６１６１元人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中交建（０１８００）（滬：６０１８００）公布，截至
２０２４年１２月３１日止全年純利２３８﹒５４億元，按年跌３﹒６％，每股基本盈利１﹒４
元，派末期息０﹒１６１６１元。全年擬共派年度股息每股普通股０﹒３０１６６元，按年升
３％。
　
　　期內收入７６８２﹒４３億元，升１﹒７％。（ｒｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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