《基金觀點》富達：關稅不確定性增加，中日印受惠內需現投資契機

《環富通基金頻道２７日專訊》富達國際發表評論指，２０２５年環球投資市場於顛簸中開

局，隨著美國政府就各項雙邊貿易和投資展開一系列調整，或增添更多貿易限制。在關稅不確定

性的環境下，市場普遍預期全球通脹將較長時間處於較高水平，尤其是美國。聯儲局減息步伐或

受阻，而各亞洲央行需於穩定資金流及刺激內需之間取得平衡。然而，亞洲區內主要經濟體轉向

以內需驅動增長，使中國內地、印度及日本等亞洲三大市場浮現投資契機。



＊中國內需消費增長更顯重要，料成大部分亞洲經濟體出口國＊



富達國際亞洲經濟分析師劉培乾指，美國貿易政策不確定性及貿易緊張局勢，或會影響亞洲

經濟增長前景，惟區內各經濟體所面對風險程度不一。儘管出口關稅增加及環球需求放緩直接衝

擊，貿易不確定性趨升或促使亞洲各國透過更進取的改革，加大支持內需及加強區內合作，以尋

求經濟增長和韌性。中國內地經濟復甦，內需消費增長變得更為重要，可望成為大部分亞洲經濟

體的出口國。



與此同時，中國內地轉向擴大內需以抵銷部分外來壓力。自２０２４年第四季起，中國內地

以提振國內消費及培育新質生產力為要務。在最近召開的兩會上，中國內地重申將實施更積極的

財政政策及適度寬鬆的貨幣政策，並推出提振消費專項行動方案。在外部壓力增加下，這些政策

有助支持內部消費增長。值得留意的是，今年《政府工作報告》傳遞一定程度的靈活性，並強調

如果外部環境惡化，將迅速推出進一步寬鬆政策。



＊中國企業盈利正改善，科技創新能力提振市場信心＊



中國股市於２０２５年為表現最理想的市場之一。中國內地自２０２４年第四季推出刺激經

濟政策後，經濟數據明顯改善，貨幣和財政政策立場更明確，企業盈利亦見改善。富達國際基金

經理Ｇｅｏｒｇｅ Ｅｆｓｔａｔｈｏｐｏｕｌｏｓ表示，中國內地的刺激和補貼政策帶動消費

，釋放財政政策與消費者之間存在密切聯繫的訊號。儘管中國內地仍需採取更多措施，但這表明

財政政策在消費者信心低迷時發揮作用。房地產市場亦見改善，過去數月甚至看到復甦跡象，意

味去槓桿周期最壞階段已過，潛在尾部風險得到預防性處理。



中國內地１月份信貸數據遠超市場預期，加上政府表明不斷增加支持政策。更重要的是，中

國內地人工智能（ＡＩ）發展，特別是ＤｅｅｐＳｅｅｋ動搖中國內地在科技領域遠落後於美國

的觀點，提醒投資者中國內地科技創新能力，提振市場信心，並顯著轉變投資中國的看法。相信

中國內地ＡＩ可促進收入、生產力，甚至就業。今年２月中國內地領導人召開民營企業座談會，

被視為擁抱新質生產力及促進科技發展的催化劑。中國內地ＡＩ基本面持續向好，有助形成新投

資格局。ＡＩ相關企業盈利預期獲顯著上調亦足證基本面改善，故預期相關企業將增加資本開支

，進一步帶動盈利增長。



目前企業盈利改善所帶來的升幅主要集中境外上市的中資科技股。若進一步加大刺激，此情

況或會改變。財政刺激措施將利好相對仍落後的Ａ股市場，基於Ａ股市場更依賴內地經濟及更具

周期性。與境外上市的科技股相比，受美國國債孳益率和貿易政策的影響較輕。此外，中小型Ａ

股一般較受內需消費影響，這意味中國內地掌握有助抵禦通縮壓力、實現經濟再平衡、創造更可

持續增長關鍵的財政政策，中小型Ａ股有望受惠。



＊日本資薪通脹良性循環將形成，國內消費再成增長驅動力＊



日本方面，隨著通脹持續溫和增長，名義經濟增長更高的新階段，日本央行走上利率正常化

之路。「春鬥」資薪談判亦傳遞正面訊號，各大工會預計再次爭取到５％資薪增長，這將成為整

體資薪增長基準。隨著資薪持續增長，實際收入增長的家庭將更容易接受物價上漲，從而中期達

到較高通脹平衡（Ｉｎｆｌａｔｉｏｎ Ｅｑｕｉｌｉｂｒｉｕｍ）。



富達預計資薪通脹良性循環將逐步形成，在未來數月外部風險增加下，日本國內消費將再次

成為經濟增長的主要驅動力。全球貿易不確定性趨升，更多國家開始分散及重組供應鏈，日本或

可受惠於友岸外判（Ｆｒｉｅｎｄ－ｓｈｏｒｉｎｇ）。然而，考慮到美國貿易政策不明，日本

央行在加息方面或會保持謹慎，富達認為日本央行將繼續評估資薪增長勢頭及對通脹影響，並料

隨著通脹維持在目標之上，日本央行將進一步溫和加息，並於金融市場及日圓匯率相對平穩的區

間內進行。



＊日本股市受惠經濟復甦，中型股不太受日圓波動影響＊



日本股市正受惠經濟復甦，日企盈利預測上調較其他已發展市場更顯著，加上市盈率

（ＰＥ）也相對便宜，更具投資吸引力。企業改革是日本市場另一結構性利好因素，包括加強企

業管治、透明度和股東回饋。企業改革的動力來自環球競爭壓力及期望吸引海外投資者，後者成

帶動日本經濟增長舉足輕重的因素。



日圓在通脹支持下轉強。日本與其他主要市場尤其是美國息差變化，影響日圓匯價，這或進

一步影響日本政府退休金投資基金（ＧＰＩＦ）的資金流向。日圓最近展現其避險特性，而日圓

近期雖走強，日企盈利預測仍向好，反映經濟基本面穩固。日本中型股很大程度上不受日圓波動

影響，此優勢使其成為一個穩健的投資選擇。此外，中型股更加著重國內經濟，目前正受惠於由

實際資薪增長推動的通脹，帶動中型股基本面改善，包括股本回報率（ＲＯＥ）和邊際利潤提升

等，結構性企業改革也反映在中型股的股息率顯著增加。



＊印度經濟再平衡，慎選優質股尤其重要＊



印度股市受惠於企業盈利強勁增長，國內投資者持續投入資金等多項利好因素，過去五年一

直處於上升軌道富達國際基金經理Ａｍｉｔ Ｇｏｅｌ指，印度是全球增長最快的主要經濟體之

一，受惠於龐大的年輕人口、不斷擴大的中產階級和持續提升的收入，驅動整體消費。印度政府

對基建投資，吸引更多制造業設廠增設新職位，帶來額外增長動力。這有效控制通脹和平衡財政

，也有助吸引投資者，使其股市在過去四年表現出眾。



然而，疫後印度經濟以兩種不同速度復甦，高端消費增長超過低端消費。具專業技能的勞動

力受益於較高端服務業增長和價格上漲，缺乏技能和農村勞動力收入與就業機會則停滯不前。印

度經濟正經歷再平衡期，高端市場需求增長放緩，政府削減其他開支，以支持低收入群體，整體

經濟增長因而放緩，企業盈利下調，拖累印度股市表現，估值從高位回落。



富達預期印度經濟再平衡或持續一段時間，經濟有進一步放緩風險，慎選優質股尤其重要，

如消費、工業和公用事業等估值較高的行業。（ｗａ）

