《神州頭條》財經報章頭版摘要：商務部支持國際消費中心城市建設

《經濟通通訊社２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全國碳排放權交易市場迎來首次擴圍，覆蓋鋼鐵等行業

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生態環境部發布《全國碳排放權交易市場覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業工作方案》。生態環境部

新聞發言人裴曉菲在當天舉行的新聞發布會上表示，《方案》的印發標誌著全國碳排放權交易市

場首次擴大行業覆蓋範圍工作進入實施階段。鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業是碳排放大戶，年排放量

約３０億噸二氧化碳當量。此次三個行業納入碳市場管理後，不僅有助於實現雙碳目標，而且有

利於以市場機制，加快落後產能淘汰和低碳技術創新應用，推動三個行業高質量發展。



加快國際消費中心城市培育建設

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國務院辦公廳近日轉發商務部《關於支持國際消費中心城市培育建設的若干措施》的通知。《措

施》提出，加快國際消費中心城市培育建設，優化入境政策和消費環境，提升消費供給品質。為

支持上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市加快國際消費中心城市培育建設，《措施》提出

積極推進首發經濟、優化入境政策和消費環境、更好發揮免稅店和離境退稅政策作用、辦好各類

大型消費促進活動、推動商貿流通高質量發展、促進服務消費提質擴容、提升消費供給品質、加

強對外宣傳推介八方面舉措。



便利化政策持續完善，多地迭出新招搶灘入境遊

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隨著移民管理便利人員往來政策措施陸續推出，北京口岸外國人入境遊持續升溫。截至３月２４

日，北京口岸今年入出境外國人數量突破１００萬人次，較去年同期增長４４％。３月２０日起

實施兩項便利港澳台居民在內地（大陸）生活發展新舉措；多地發布促進入境遊發展政策措施，

積極開展海外營銷推廣活動……近期支持政策紛紛出台。





《上海證券報》



牽住創新「牛鼻子」，多地發力「人工智能＋」行動

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今年政府工作報告明確提出，「持續推進『人工智能＋』行動，將數字技術與制造優勢、市場優

勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用」。廣東、河南、山東、廣西等地近日陸續發布政策措施

，提出積極抓住人工智能技術突破的機遇，推動「人工智能＋」行動在產業賦能、終端應用、場

景培育等方面取得突破。讓人工智能盡可能在工業、農業和服務業中利用起來，使產業轉型升級

賦能新質生產力，是各地集中發力點。



全國碳排放權交易市場首度擴圍，新增鋼鐵、水泥、鋁冶煉三行業

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生態環境部發布了《全國碳排放權交易市場覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業工作方案》，標誌著全

國碳排放權交易市場擴大行業覆蓋範圍工作正式進入實施階段。此次擴圍後，全國碳排放權交易

市場預計新增１５００家重點排放單位。近期將印發關於三個行業納入碳排放權交易市場管理工

作的通知，明確重點排放單位名錄制定、關鍵參數月度存證、碳排放報告核查、核定配額發放、

配額清繳等任務及完成時限。



博鰲熱議平衡推進ＡＩ應用與治理

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今年博鰲亞洲論壇年會圍繞平衡推進ＡＩ應用與治理、加強數字能力建設等議題展開討論。畢馬

威中國副主席劉建剛表示，過去一段時間，ＡＩ熱潮集中在算力、算法以及各類大模型的競爭上

。「我們預計，未來一兩年內，ＡＩ熱潮將迅速轉移至應用領域。從長遠來看，應用端才是ＡＩ

價值的最大體現。」多位嘉賓在討論中表示，ＡＩ技術在應用端層面的落地仍有提升空間。



《證券時報》



最高檢部署開展違規異地執法和趨利性執法司法專項監督

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最高人民檢察院３月２６日召開會議，對全國檢察機關開展違規異地執法和趨利性執法司法專項

監督進行部署。最高檢強調，要突出涉企刑事案件的監督辦案，依法加強涉企刑事案件立案監督

、強制措施監督等，依法保障企業生產經營活動。聚焦違規異地執法和趨利性執法司法等突出問

題，依法加強對涉企刑事案件立案監督，加強對查封、扣押、凍結等強制性措施的監督，堅決糾

正利用刑事手段干預經濟糾紛，健全檢察環節依法甄別糾正涉企冤錯案件機制，堅決防治辦案與

利益掛勾。



商務部：支持國際消費中心城市培育建設

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國務院辦公廳轉發商務部《關於支持國際消費中心城市培育建設的若干措施》的通知。《措施》

提出積極推進首發經濟、優化入境政策和消費環境、更好發揮免稅店和離境退稅政策作用、辦好

各類大型消費促進活動、推動商貿流通高質量發展、促進服務消費提質擴容、提升消費供給品質

等方面的具體舉措，支持上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市加快國際消費中心城市培育

建設，打造具有全球吸引力的消費環境，全方位擴大國內需求，擴大高水平對外開放。



數據透視中國消費市場：活力初顯暖意漸濃

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大力提振消費作為２０２５年政府工作首要任務，資金支持疊加政策利好，有望持續見效，成為

拉動經濟增長重要力量。根據國家統計局數據，今年以來，市場銷售增長進一步加快。２０２５

年１－２月，社會消費品零售總額達８３７３１億元，同比增長４﹒０％。在１－２月限額以上

單位商品中，通訊器材類零售額同比增幅居首，為２６﹒２％；家用電器和音像器材類零售額同

比增長１０﹒９％。（ｅｗ）

