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AH股新聞

27/03/2025 08:04

《神州頭條》財經報章頭版摘要：商務部支持國際消費中心城市建設

　　《經濟通通訊社２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
全國碳排放權交易市場迎來首次擴圍，覆蓋鋼鐵等行業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
生態環境部發布《全國碳排放權交易市場覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業工作方案》。生態環境部
新聞發言人裴曉菲在當天舉行的新聞發布會上表示，《方案》的印發標誌著全國碳排放權交易市
場首次擴大行業覆蓋範圍工作進入實施階段。鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業是碳排放大戶，年排放量
約３０億噸二氧化碳當量。此次三個行業納入碳市場管理後，不僅有助於實現雙碳目標，而且有
利於以市場機制，加快落後產能淘汰和低碳技術創新應用，推動三個行業高質量發展。
　
加快國際消費中心城市培育建設
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院辦公廳近日轉發商務部《關於支持國際消費中心城市培育建設的若干措施》的通知。《措
施》提出，加快國際消費中心城市培育建設，優化入境政策和消費環境，提升消費供給品質。為
支持上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市加快國際消費中心城市培育建設，《措施》提出
積極推進首發經濟、優化入境政策和消費環境、更好發揮免稅店和離境退稅政策作用、辦好各類
大型消費促進活動、推動商貿流通高質量發展、促進服務消費提質擴容、提升消費供給品質、加
強對外宣傳推介八方面舉措。
　
便利化政策持續完善，多地迭出新招搶灘入境遊
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
隨著移民管理便利人員往來政策措施陸續推出，北京口岸外國人入境遊持續升溫。截至３月２４
日，北京口岸今年入出境外國人數量突破１００萬人次，較去年同期增長４４％。３月２０日起
實施兩項便利港澳台居民在內地（大陸）生活發展新舉措；多地發布促進入境遊發展政策措施，
積極開展海外營銷推廣活動……近期支持政策紛紛出台。
　
　
《上海證券報》
　
牽住創新「牛鼻子」，多地發力「人工智能＋」行動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年政府工作報告明確提出，「持續推進『人工智能＋』行動，將數字技術與制造優勢、市場優
勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用」。廣東、河南、山東、廣西等地近日陸續發布政策措施
，提出積極抓住人工智能技術突破的機遇，推動「人工智能＋」行動在產業賦能、終端應用、場
景培育等方面取得突破。讓人工智能盡可能在工業、農業和服務業中利用起來，使產業轉型升級
賦能新質生產力，是各地集中發力點。
　
全國碳排放權交易市場首度擴圍，新增鋼鐵、水泥、鋁冶煉三行業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
生態環境部發布了《全國碳排放權交易市場覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業工作方案》，標誌著全
國碳排放權交易市場擴大行業覆蓋範圍工作正式進入實施階段。此次擴圍後，全國碳排放權交易
市場預計新增１５００家重點排放單位。近期將印發關於三個行業納入碳排放權交易市場管理工
作的通知，明確重點排放單位名錄制定、關鍵參數月度存證、碳排放報告核查、核定配額發放、
配額清繳等任務及完成時限。
　
博鰲熱議平衡推進ＡＩ應用與治理
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今年博鰲亞洲論壇年會圍繞平衡推進ＡＩ應用與治理、加強數字能力建設等議題展開討論。畢馬
威中國副主席劉建剛表示，過去一段時間，ＡＩ熱潮集中在算力、算法以及各類大模型的競爭上
。「我們預計，未來一兩年內，ＡＩ熱潮將迅速轉移至應用領域。從長遠來看，應用端才是ＡＩ
價值的最大體現。」多位嘉賓在討論中表示，ＡＩ技術在應用端層面的落地仍有提升空間。
　
《證券時報》
　
最高檢部署開展違規異地執法和趨利性執法司法專項監督
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最高人民檢察院３月２６日召開會議，對全國檢察機關開展違規異地執法和趨利性執法司法專項
監督進行部署。最高檢強調，要突出涉企刑事案件的監督辦案，依法加強涉企刑事案件立案監督
、強制措施監督等，依法保障企業生產經營活動。聚焦違規異地執法和趨利性執法司法等突出問
題，依法加強對涉企刑事案件立案監督，加強對查封、扣押、凍結等強制性措施的監督，堅決糾
正利用刑事手段干預經濟糾紛，健全檢察環節依法甄別糾正涉企冤錯案件機制，堅決防治辦案與
利益掛勾。
　
商務部：支持國際消費中心城市培育建設
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國務院辦公廳轉發商務部《關於支持國際消費中心城市培育建設的若干措施》的通知。《措施》
提出積極推進首發經濟、優化入境政策和消費環境、更好發揮免稅店和離境退稅政策作用、辦好
各類大型消費促進活動、推動商貿流通高質量發展、促進服務消費提質擴容、提升消費供給品質
等方面的具體舉措，支持上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市加快國際消費中心城市培育
建設，打造具有全球吸引力的消費環境，全方位擴大國內需求，擴大高水平對外開放。
　
數據透視中國消費市場：活力初顯暖意漸濃
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大力提振消費作為２０２５年政府工作首要任務，資金支持疊加政策利好，有望持續見效，成為
拉動經濟增長重要力量。根據國家統計局數據，今年以來，市場銷售增長進一步加快。２０２５
年１－２月，社會消費品零售總額達８３７３１億元，同比增長４﹒０％。在１－２月限額以上
單位商品中，通訊器材類零售額同比增幅居首，為２６﹒２％；家用電器和音像器材類零售額同
比增長１０﹒９％。（ｅｗ）

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