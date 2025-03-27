《神州經脈》美擴關稅戰，工業企業利潤降幅縮，張一鳴成中國首富

《神州經脈》滬深三大指數今日（２７日）小幅上漲，滬綜指收升０﹒１５％，報

３３７３﹒７５點，深成指揚０﹒２３％，創業板指升０﹒２４％。兩市全天成交１﹒１９萬億

元（人民幣．下同），較上個交易日回升３６４億元或約３％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２６５５，較上個交易日４時３０分收盤

價跌２０點子，創３月４日以來逾三周新低，全日在７﹒２５９５至７﹒２６６７之間波動。今

日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７６３，較上個交易日跌９點子，和市場預測偏離擴至逾

９５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，１至２月規模以上工業企業利潤同比下降０﹒３％，降幅較去年全年的

３﹒３％收窄，其中製造業利潤同比增長４﹒８％，拉動全部規上工業利潤增長３﹒２個百分點

。汽車製造業利潤同比增長１１﹒７％，智能消費設備製造業利潤增長１２５﹒５％。官方解讀

指，規上工業利潤降幅雖縮小，但外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定因素增多。



２﹒ 美國總統特朗普擴大關稅戰，宣布對對進口汽車和輕型卡車加徵２５％的關稅，４月３日

生效，特朗普還將在４月２日宣布針對美國貿易逆差主要責任國徵收對等關稅。特朗普又稱，願

考慮降低對中國加徵的關稅稅率，換取北京同意字節跳動將ＴｉｋＴｏｋ美國業務出售給美國企

業。中國外交部今日就美加徵關稅回應稱，美方此舉違反世貿組織規則，破壞基於規則的多邊貿

易體制和各國人民的共同利益，也無益於解決自身的問題。商務部新聞發言人何亞東則表示，中

方已在世貿組織爭端解決機制下起訴，３月１４日美方在世貿組織爭端解決機制下接受磋商，中

方將根據世貿組織規則推進後續程序。



３﹒ 商務部新聞發言人何亞東在例行記者會上表示，近期不少跨國公司高管紛紛到訪中國，商

務部領導密集會見了蘋果、禮來、高通、奔馳、空客、嘉吉等２０多家跨國公司全球負責人，就

企業在華發展、擴大對華投資等議題進行了深入交流。這些來自電子信息、醫藥、半導體、汽車

、航空、食品等領域的跨國公司都認為，中國的超大規模市場、完備的產供鏈體系和科技創新能

力是巨大機遇，投資中國就是與機遇同行。



４﹒ 中國外交部長王毅今日在北京同法國外長巴羅會談，會後兩人共同見記者。王毅介紹雙方

達成的共識，指中法雙方要辦好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話，並要挖掘人工智能

、數字經濟等創新產業合作潛力，而中歐要堅持做互利共贏的合作夥伴，通過協商妥善解決貿易

爭端，開闢合作新前景。此外，雙方發表《中國和法國在〈巴黎協定〉達成十周年之際關於氣候

變化的聯合聲明》，提到一些國家從科學共識上倒退、從多邊機構退出，「這只會讓我們進一步

堅定決心並加強行動」，重申要在現有的最佳科學基礎上，考慮各國不同國情，採取並加快集體

行動。



５﹒ 博鰲亞洲論壇２０２５年年會今日舉行開幕大會，國務院副總理丁薛祥出席開幕典禮並發

表主旨演講。丁薛祥指，中國今年「５％左右」的經濟增長目標，既有增長潛力和條件支撐，亦

有強而有力的政策措施保障，將努力完成中國全年經濟社會發展目標任務。另外，人行副行長宣

昌能在「不穩定世界中尋找貨幣與金融穩定」分論壇上重申，中國將根據國內外經濟金融形勢，

擇機降準降息；國家外匯管理局副局長李斌則表示，將持續推動外匯領域深層次改革和高水平對

外開放，深入推進區域經貿合作。



６﹒ 中關村論壇今日舉行開幕禮，本次論壇主題為「新質生產力與全球科技合作」。國務院副

總理張國清在論壇上表示，中國堅持擴大高水平對外開放，願與各國一道共同探索互利共贏的全

球科技合作新模式，包括以共同以科技創新引領新質生產力的發展，加強科技創新，特別是原創

性顛覆性創新。北京市市委書委書記尹力則稱，北京致力於加快建設國際科技創新中心，全球數

字經濟標桿，城市和高水平人才高地。



７﹒ 財政部公布，１－２月，全國國有及國有控股企業營業總收入１２４８７３﹒４億元，同

比下降０﹒３％；利潤總額６２５５﹒０億元，同比增長０﹒１％；應交稅費１１１２７﹒３億

元，同比增長０﹒６％。２月末，國有企業資產負債率６４﹒９％，同比上升０﹒１個百分點。



８﹒ 胡潤研究院今日發布《２０２５胡潤全球富豪榜》。馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ）以

３﹒０７萬億元財富連續第四次成為全球首富，主要得益於特斯拉股價的飆升。中國富豪榜單方

面，首富執位，字節跳動創始人張一鳴取代了農夫山泉創始人鍾睒睒，成為中國首富；鍾睒睒排

第二，第三名為騰訊馬化騰，第四是寧德時代曾毓群。ＤｅｅｐＳｅｅｋ的梁文鋒和寒武紀的陳

天石首次登榜。小米雷軍是今年財富增長最快的企業家之一，財富增加一倍多達２２００億元，

首次進入中國前十排第八。拼多多的黃崢財富縮水３２％至３２００億元，排名跌至第五。

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