《鍾之日記》無懼貿易戰，港股兩連升

《鍾之日記》３月２７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國汽車關稅計劃惹市場憂慮，隔夜美股三大指數齊跌，不過金龍指數反彈０﹒７％，港股

今早小幅高開。大摩小摩先後上調中國股市展望，Ａ股今輕微反彈，加上多隻發布業績的藍籌均

錄得好表現，恒指反覆向上，全日收報２３５７８，升９５點或０﹒４％，兩連升，今日主板成

交逾２３９６億元。



＊Ａ股升０﹒１５％，投行紛看好中國股市＊



國家統計局公布，１至２月規模以上工業企業利潤年減０﹒３％，降幅縮窄，其中製造業利

潤改善明顯，兩新政策效果顯現。官方解讀指出，規上工業利潤降幅雖縮小，但外部環境更趨複

雜嚴峻，不穩定因素增多。美國總統特朗普宣布對非美國製汽車徵收進口新關稅，４月初還有對

等關稅將生效。



滬深三大指數今日小幅上漲，滬綜指收升０﹒１５％，報３３７３﹒７５點，深成指揚

０﹒２３％，創業板指升０﹒２４％。兩市全天成交１﹒１９萬億元人民幣，較上個交易日回升

３％。板塊表現方面，光刻機、半導體全日強勢，另創新藥概念彈２﹒３％。



大行續唱好。投行瑞銀表示，海外投資者對中國股市的關注度與情緒呈明顯上升態勢，投資

者擔憂似乎是過去兩年來最少的，投資情緒的改善自然有部分來自於股市快速反彈本身，部分源

於中國人工智能（ＡＩ）的創新火花以及全方位的政策寬鬆所激發的信心提振。



＊新關稅殺到，汽車股跌多漲少＊



美國總統特朗普宣布對美國進口的汽車和汽車零件徵收２５％的新關稅，全球貿易戰勢擴大

。特朗普表示，最新關稅將於４月２日生效，進口汽車的企業將在第二天開始面對新關稅。對汽

車零部件的徵稅則將在５月或以後開始。分析指，這可能導致美國大量汽車生產暫時停工、價格

上漲，並且加劇與盟國緊張的關係。



美國已經對華所有進口商品加徵２０％關稅，投行摩根士丹利認為，新汽車關稅對中國汽車

零組件出口的影響可能要大於整車。大摩分析師在報告中指出，中國整車出口受到的直接衝擊較

小，去年中國僅向美國出口１０﹒６萬輛汽車，主要為富豪汽車（Ｖｏｌｖｏ）、極星

（Ｐｏｌｅｓｔａｒ）、通用及福特，佔中國汽車總出口量的２％。相比之下，對汽車零組件的

影響可能更為顯著，中國對美汽車相關出口總額達２００億美元，佔中國汽車相關出口總額的

９％。



報告稱，美國新關稅可能會對出口墨西哥、用於整車組裝的中國零組件產生連鎖影響。中國

直接向美國出口汽車零組件的企業包括敏實集團（００４２５）、耐世特（０１３１６）、三花

智控、拓普集團、旭升集團、伯特利及均勝電子。今日敏實集團股價收挫２﹒８％，耐世特亦跌

２﹒４％。



汽車整車股跌多升少，比亞迪（０１２１１）收漲２﹒３％，理想汽車（０２０１５）升

０﹒５％；至於蔚來（０９８６６）則跌５﹒１％，小鵬汽車（０９８６８）挫２﹒８％，吉利

汽車（００１７５）軟１％，小米（０１８１０）跌４﹒２％。



＊賣港口續發酵，傳國企禁與長和新合作＊



長和集團擬出售包括巴拿馬等港口資產事件繼續發酵，中國商務部專家昨日公開質疑，長和

集團以「短平快」而非全球招標「價高者得」的方式與美國貝萊德達成協議，是「在商不言商」

。



香港《經濟日報》今天報道指，長和在決定出售港口之前，並無與北京商討，引起北京震怒

，但雙方現時已有溝通，並嘗試尋找折衷的處理方法。另一份港媒《南華早報》今天也報道，長

和與港府正討論這次出售港口事宜，以尋求解決問題的出路。



事件似有平息之際，長和（００００１）今早一度漲３﹒６％，不過隨著外媒爆料，中國據

報要求國有企業暫緩與李嘉誠及其家族有關聯的企業展開任何新的合作。長和升幅急窄，但全日

仍收升０﹒８８％。



外媒引述知情人士稱，中國高層官員上周要求國有企業暫停與李嘉誠家族相關企業啟動新的

項目合作，包括有意向和正在審批中的各類項目，已在進行中的合作項目不受影響。監管機構也

正審查李嘉誠家族在中國和海外的投資，以便更好地了解其家族商業活動範圍。



市場就認為，停止與中國國企展開新業務對長和的影響可能很有限。長和在開曼群島註冊的

企業集團僅１２％收入來自香港和中國大陸。昨日有指長和將兩個巴拿馬港口出售予貝萊德牽頭

財團的計劃正按期進行，力爭按計劃在４月２日前簽署最終協議。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

