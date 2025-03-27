  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

27/03/2025 09:45

【大國博弈】特朗普：願考慮降關稅，換北京同意ＴｉｋＴｏｋ交易

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普表示，他願意考慮降低對中國加徵的關稅稅率
，換取北京同意字節跳動將ＴｉｋＴｏｋ美國業務出售給美國企業。
　
　　綜合外電消息，特朗普周三（２６日）在橢圓形辦公室對記者說：「關稅中的每一點都比
ＴｉｋＴｏｋ更有價值」，所以「為了讓中國同意出售，或許我會給他們降關稅。」
　
　　特朗普是在宣布對所有非美國製汽車徵收２５％進口關稅時，做出上述發言。他同時重申計
劃下周對每個國家都加徵「對等關稅」，但暗示稅率低於預期。早前特朗普政府以未能有效遏制
芬太尼進入美國為由，對中國進口商品加徵了２０％的關稅。
　
＊４月５日前未達協議，禁令或再延期＊
　
　　特朗普預計，他下周前能至少就ＴｉｋＴｏｋ協議的框架達成共識。不過他表示，即使沒有
談成他也會考慮再次推遲「不賣就禁」法的實施日期。特朗普說，「我們會達成某種形式的協議
的，但如果還沒完成也沒什麼大不了的，我們直接延期就行了」。
　
　　根據美國前總統拜登簽署的法律規定，字節跳動必須在１月１９日前出售ＴｉＫＴｏｋ的美
國業務。ＴｉｋＴｏｋ在特朗普上任前短暫停止提供服務，但後來特朗普簽署行政令將上述法律
的生效延後９０天，即延至４月５日，為達成協議爭取更多時間。（ｒｙ）

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

26/03/2025 18:51

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻...

25/03/2025 19:07

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處