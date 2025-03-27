【大國博弈】特朗普：願考慮降關稅，換北京同意ＴｉｋＴｏｋ交易

《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普表示，他願意考慮降低對中國加徵的關稅稅率

，換取北京同意字節跳動將ＴｉｋＴｏｋ美國業務出售給美國企業。



綜合外電消息，特朗普周三（２６日）在橢圓形辦公室對記者說：「關稅中的每一點都比

ＴｉｋＴｏｋ更有價值」，所以「為了讓中國同意出售，或許我會給他們降關稅。」



特朗普是在宣布對所有非美國製汽車徵收２５％進口關稅時，做出上述發言。他同時重申計

劃下周對每個國家都加徵「對等關稅」，但暗示稅率低於預期。早前特朗普政府以未能有效遏制

芬太尼進入美國為由，對中國進口商品加徵了２０％的關稅。



＊４月５日前未達協議，禁令或再延期＊



特朗普預計，他下周前能至少就ＴｉｋＴｏｋ協議的框架達成共識。不過他表示，即使沒有

談成他也會考慮再次推遲「不賣就禁」法的實施日期。特朗普說，「我們會達成某種形式的協議

的，但如果還沒完成也沒什麼大不了的，我們直接延期就行了」。



根據美國前總統拜登簽署的法律規定，字節跳動必須在１月１９日前出售ＴｉＫＴｏｋ的美

國業務。ＴｉｋＴｏｋ在特朗普上任前短暫停止提供服務，但後來特朗普簽署行政令將上述法律

的生效延後９０天，即延至４月５日，為達成協議爭取更多時間。（ｒｙ）

