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AH股新聞

27/03/2025 14:41

《經濟時評》中行：內地首季經濟料增５﹒２％，對等關稅影響有限

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國銀行研究院最新報告稱，隨著國內宏觀政策更加積極有為
，存量和增量政策持續顯效，預計中國一季度經濟同比增長５﹒２％左右；二季度外部不利影響
或進一步加深，出口增速可能繼續回落，國內宏觀政策將明顯加力，內需對經濟的拉動作用將進
一步增強，預計二季度增速５﹒３％左右。
　
　　中行今日發布的《２０２５年二季度中國經濟金融展望報告》並稱，未來要加快推動已出台
政策的落地實施；要合理把握降準降息時機，可考慮每季度末前後降準，在重點月份提前降息。
「全球經濟增長動能不足，關稅壁壘進一步增多，外需將持續承壓，將加大工業生產的壓力。」
　
　　報告又預計二季度工業增加值同比增長５﹒５％左右，增速較一季度回落０﹒５個百分點左
右；預計二季度社會消費品零售總額增長５﹒５％左右，固定資產投資累計同比增長５％左右。
至於一季度居民消費價格指數（ＣＰＩ）料同比持平，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比
下降２﹒１％左右；二季度兩者仍面臨下行壓力，預計ＣＰＩ和ＰＰＩ分別下降０﹒２％和
１﹒４％左右。
　
　　外貿方面，考慮到去年３月出口基數較低，預計３月出口增速將有所回升，一季度出口同比
增速為４％左右；二季度搶出口效應逐步減弱，出口或將進一步承壓。報告指出，在被加徵兩次
進口關稅後，美國對中國進口關稅稅率總體高於中國自美國進口關稅稅率，「對等關稅」對中國
直接影響或相對有限。但是，如果美國對墨西哥、越南等經濟體加徵「對等關稅」，將會影響中
國的轉口貿易和中間品貿易。
　
＊合理把握降準降息時機＊
　
　　貨幣政策方面，中行建議，常態化運用公開市場操作等工具調節流動性，並在季度末或者政
府債券集中大規模發行時點降準，可考慮每季度末前後降準，滿足信貸投放、債券發行等多重需
求。
　
　　同時，密切跟蹤主要經濟體降息節奏、國內房地產市場恢復情況等，在「小陽春」「金九銀
十」等重點月份（３－５月、９－１０月）提前降息，進一步鼓勵居民剛需和改善型住房需求，
推動房地產市場持續企穩。（ｒｙ）

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