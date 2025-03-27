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AH股新聞

27/03/2025 15:56

【博鰲論壇】丁薛祥：５％的經濟增長目標有強而有力政策措施保障

　　《經濟通通訊社２７日專訊》博鰲亞洲論壇２０２５年年會今日舉行開幕大會，中共中央政
治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開幕典禮，並發表主旨演講。丁薛祥指出，中國今年「５％
左右」的經濟增長目標，既有增長潛力和條件支撐，亦有強而有力的政策措施保障，將努力完成
中國全年經濟社會發展目標任務。
　
　　丁薛祥表示，國家主席習近平１０年前提出構建亞洲命運共同體，在各方共同努力下，建設
成績斐然。中國經濟運行保持穩定，回升向好態勢更加穩固，今年首兩個月經濟運行起步平穩，
工業、消費、投資等指標增速都高於去年同期水平。中國將會實施更加積極有為的宏觀政策，全
方位擴大國內需求，積極穩外貿、穩外資，更大力度促進樓市、股市健康發展，堅定實施創新驅
動發展戰略，新舊動能轉換成效突顯，對克服經濟困難發揮重要作用。
　
　　他稱，民營經濟發展將迎來更好的法治環境，歡迎各國企業來華投資興業，將推動標誌性改
革舉措加快落地，相信在新能源汽車等產業快速發展的同時，人工智能（ＡＩ）、生物製造、量
子科技等都將在中國大地蓬勃發展。中國有信心實現自己的發展目標，必將為亞洲和世界的發展
做出新的貢獻。
　
　　丁薛祥又提到，當前世界之變、時代之變，正以前所未有的方式展開，全球不穩定不確定性
因素明顯增多，要同心協力、攜手前行，要尊重彼此的核心利益和重大關切，不斷積累共識、增
進互信，要堅決反對貿易投資保護，加強科技創新合作，促進科技成果共享，亞洲要在和平共處
中守護安寧穩定，讓亞洲繼續成為「和平的亞洲、穩定的亞洲」。（ｊｑ）

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