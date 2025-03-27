《Ａ股行情》貿易戰升級，滬指低開０﹒１８％，小摩看好中國股票

《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普宣布將對所有海外生產、進口到美國的汽車徵

收２５％關稅，４月２日生效，特朗普更稱，汽車關稅將會是永久的。他又表示，願意考慮降低

對中國加徵的關稅稅率，以換取北京支持字節跳動將ＴｉｋＴｏｋ美國業務出售給美資企業。與

此同時，國務院副總理何立峰２６日應約與美國貿易代表格里爾（Ｊａｍｉｅｓｏｎ

Ｇｒｅｅｒ）舉行視頻通話。中方對美國以芬太尼為由加徵關稅、３０１調查以及擬出台的「對

等」關稅表達了嚴正關切，但雙方一致認為保持穩定的中美經貿關係符合兩國利益，同意就彼此

關心的問題繼續保持溝通。



全球貿易戰恐怕再升級。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒１８％，報

３３６２﹒７１點，深成指低開０﹒３１％，創業板指低開０﹒４４％；海洋經濟、有色金屬股

盤初走低。



關稅陰霾未除，但繼摩根士丹利之後，摩根大通也跟進上調對中國股票的展望，其在最新報

告中將ＭＳＣＩ中國指數的看跌╱基準╱看漲情境目標點位，從５８╱６７╱７６點分別上調至

７０╱８０╱８９點。對滬深３００指數的看跌╱基準╱看漲情境目標點位從３６００╱

４２００╱４７００點分別上調至３８００╱４１５０╱４４２０點。將ＭＳＣＩ香港指數的看

跌╱基準╱看漲情境目標點位從９５００╱１０７００╱１１８００點分別上調至１０３００╱

１１６００╱１２４００點。相較於在岸基準股指滬深３００指數，摩根大通更看好離岸股指，

因後者板塊結構更加有利，價格發現效率也較低。



人民銀行公布，今日進行２１８５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有

２６８５億元逆回購到期，即今日淨回籠５００億元。（ｒｙ）

