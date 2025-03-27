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AH股新聞

27/03/2025 11:43

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３１％，芯片股震盪反彈

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普周三（２６日）宣布了承諾已久的對汽車進口
徵收２５％關稅計劃，擴大了他發起的全球貿易戰。不過他同時表示考慮降低對華關稅，以換取
北京支持字節跳動剝離ＴｉｋＴｏｋ美國業務。滬深股市低開高走，滬指上午收升０﹒３１％，
報３３７９﹒１９點，深成指升０﹒４２％，創業板指揚０﹒４９％。
　
　　兩市半日成交額７８２７億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段放量５２３億元或
７﹒２％。個股普漲，滬深共２０５６隻個股上漲，４１隻個股漲停。
　
　　美國新的汽車關稅將於４月初開始徵收，Ａ股汽車類仍錄升幅，整車方面，比亞迪
（深：００２５９４）上午收升３﹒２％，賽力斯（滬：６０１１２７）升２﹒９％。半導體芯
片股領漲行業板塊，江化微（滬：６０３０７８）升停，芯原股份（滬：６８８５２１）升近一
成。光刻機概念亦漲逾３﹒４％。
　
　　博鰲亞洲論壇２０２５年年會今天開幕。國務院副總理丁薛祥出席開幕式及發表主旨演講，
據《央視新聞》報道，今年年會圍繞把握大勢、促進增長、塑造未來、發掘動力四大方向展開討
論，還特別新增了對人工智能應用與治理、數字互聯互通等前沿議題的探討。（ｒｙ）

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