《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒１６％，醫藥股抽升

《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場午後升幅漸窄，滬綜指升０﹒１６％，報
３３７４﹒２５點，滬深３００指數升０﹒２７％，深成指升０﹒２９％，創業板指揚
０﹒３５％。上海Ｂ股跌１﹒２８％，深圳Ｂ股軟０﹒１８％。醫藥股午後抽升。（ｒｙ）
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27/03/2025 13:35
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