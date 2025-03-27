《Ａ股行情》滬指收升０﹒１５％，首２月規上工業利潤額降幅收窄

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１至２月規模以上工業企業利潤年減

０﹒３％，降幅縮窄，其中製造業利潤改善明顯，兩新政策效果顯現。官方解讀指出，規上工業

利潤降幅雖縮小，但外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定因素增多。美國總統特朗普宣布對非美國製

汽車徵收進口新關稅，４月初還有對等關稅將生效。



滬深三大指數今日小幅上漲，滬綜指收升０﹒１５％，報３３７３﹒７５點，深成指揚

０﹒２３％，創業板指升０﹒２４％。兩市全天成交１﹒１９萬億元（人民幣．下同），較上個

交易日回升３６４億元或約３％。



大行續唱好。投行瑞銀表示，海外投資者對中國股市的關注度與情緒呈明顯上升態勢，投資

者擔憂似乎是過去兩年來最少的，投資情緒的改善自然有部分來自於股市快速反彈本身，部分源

於中國人工智能（ＡＩ）的創新火花以及全方位的政策寬鬆所激發的信心提振。



板塊表現方面，光刻機、半導體全日強勢，新萊應材（深：３００２６０）等多股漲停。另

外，創新藥概念彈２﹒３％，奧賽康（深：００２７５５）、康弘藥業（深：００２７７３）升

停。據前瞻產業研究院早前報告，得益於政策扶持、醫療保險調整及研發投資增加等因素，中國

創新藥市場規模的增長速度總體超越仿製藥市場。沙利文統計顯示，２０２４年中國創新藥市場

規模將超過１﹒１３萬億元。前瞻產業研究院預測，至２０３０年，中國創新藥行業市場規模有

望接近２﹒３萬億元。



下跌方面，海洋經濟概念股集體調整，板塊跌幅有４﹒７％，可控核聚變則軟３﹒２％。

（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９３２﹒４１ ＋０﹒３３

上證指數 ３３７３﹒７５ ＋０﹒１５ ４９６４﹒５７

深證成指 １０６６８﹒１０ ＋０﹒２３ ６９４２﹒３２

創業板指 ２１４５﹒１０ ＋０﹒２４

科創５０ １０４０﹒５７ ＋１﹒１２

Ｂ股指數 ２７１﹒０２ －１﹒３８ ２﹒７４

深證Ｂ指 １２３１﹒３７ －０﹒１０ ０﹒３４

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