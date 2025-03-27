蘋果庫克現身網易《燕雲十六聲》新版本活動，與丁磊一同體驗遊戲

《經濟通通訊社２７日專訊》據內媒報道，網易公司ＣＥＯ丁磊昨日出席《燕雲十六聲》新

版本線下活動，蘋果ＣＥＯ庫克作為嘉賓現身現場，與丁磊一起體驗該遊戲新版本內容以及在新

ｉＰａｄ上的硬件光線追蹤等新技術適配。庫克看到遊戲在ｉＰａｄ上的水體反射後，讚賞了場

景的實裝效果。



據了解，《燕雲十六聲》將於３月２８日上線新版本，開放新地圖河西。（ｓｌ）

