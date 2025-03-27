  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

27/03/2025 09:48

《中國要聞》內地修改預包裝食品標籤規定，不允許使用「零添加」

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家衛健委同國家市場監督管理總局今日發布５０項食品安全
國家標準和９項標準修改單，其中明確提出，對預包裝食品不允許再使用「不添加」、「零添加
」等用語對食品配料進行特別強調，避免這些聲稱誤導消費者，並避免消費者盲目關注宣傳用語
，讓消費者正確了解食品標籤信息，更科學、更自主地選擇食品。
　
　　近期調味料企業千禾味業（滬：６０３０２７）一款宣稱「零添加」的醬油被媒體驗出含有
重金屬「鎘」，引起輿論廣泛關注。該款醬油為該公司「千禾０」系列產品，強調絕不添加食品
添加劑。事後監管部門到公司庫房及市面抽驗該款產品共２３批次，證實符合標準。
　
　　今日新發布標準包括：食品標簽標準２項、特殊膳食食品標準３項、食品產品標準４項、生
產經營規範標準３項、食品相關產品標準１項、食品添加劑和食品營養強化劑質量規格標準８項
、檢驗方法標準２９項，以及《生乳》《滅菌乳》《食品中污染物限量》等９項標準修改單。
　
＊新規要求保質期以到期日形式標示＊
　
　　除了上述不允許使用「零添加」等用語外，關於預包裝食品標籤的新規還包括「保質期以到
期日的形式標示」，消費者不再需要自行計算保質期，同時規定，保質期６個月以上的食品可不
標示生產日期，僅標示食品保質期和保質期到期日。
　
　　此外還包括「強制標示致敏物質信息」，即使用含麩質的穀物、甲殼綱類、魚類、蛋類、花
生、大豆、乳、堅果八大類食品及其製品作為食品配料時，需在配料表中以加粗、下劃線等強調
方式，或在配料表下方標示致敏物質提示語，提示食品中含有的致敏物質。（ｓｌ）

【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

26/03/2025 18:51

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻...

25/03/2025 19:07

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處