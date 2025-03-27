《中國要聞》內地修改預包裝食品標籤規定，不允許使用「零添加」

《經濟通通訊社２７日專訊》國家衛健委同國家市場監督管理總局今日發布５０項食品安全

國家標準和９項標準修改單，其中明確提出，對預包裝食品不允許再使用「不添加」、「零添加

」等用語對食品配料進行特別強調，避免這些聲稱誤導消費者，並避免消費者盲目關注宣傳用語

，讓消費者正確了解食品標籤信息，更科學、更自主地選擇食品。



近期調味料企業千禾味業（滬：６０３０２７）一款宣稱「零添加」的醬油被媒體驗出含有

重金屬「鎘」，引起輿論廣泛關注。該款醬油為該公司「千禾０」系列產品，強調絕不添加食品

添加劑。事後監管部門到公司庫房及市面抽驗該款產品共２３批次，證實符合標準。



今日新發布標準包括：食品標簽標準２項、特殊膳食食品標準３項、食品產品標準４項、生

產經營規範標準３項、食品相關產品標準１項、食品添加劑和食品營養強化劑質量規格標準８項

、檢驗方法標準２９項，以及《生乳》《滅菌乳》《食品中污染物限量》等９項標準修改單。



＊新規要求保質期以到期日形式標示＊



除了上述不允許使用「零添加」等用語外，關於預包裝食品標籤的新規還包括「保質期以到

期日的形式標示」，消費者不再需要自行計算保質期，同時規定，保質期６個月以上的食品可不

標示生產日期，僅標示食品保質期和保質期到期日。



此外還包括「強制標示致敏物質信息」，即使用含麩質的穀物、甲殼綱類、魚類、蛋類、花

生、大豆、乳、堅果八大類食品及其製品作為食品配料時，需在配料表中以加粗、下劃線等強調

方式，或在配料表下方標示致敏物質提示語，提示食品中含有的致敏物質。（ｓｌ）

