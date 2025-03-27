【聚焦數據】內地首２月規上工業企業利潤總額降幅收窄至０﹒３％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，２０２５年１－２月，全國規模以上工業企

業實現利潤總額９１０９﹒９億元（人民幣．下同），同比下降０﹒３％，降幅較去年全年的

３﹒３％收窄。其中製造業同比增長４﹒８％，拉動全部規上工業利潤增長３﹒２個百分點。



１－２月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長２﹒８％，增速較２０２４年全年加快

０﹒７個百分點。



１－２月，規上工業企業毛利潤由２０２４年全年的同比下降０﹒３％轉為增長２﹒０％。



＊裝備製造業營收增８％，利潤降轉增＊



１－２月，受生產較好帶動，裝備製造業營業收入同比增長８﹒１％，高於全部規上工業平

均水平５﹒３個百分點；利潤由２０２４年全年同比下降０﹒２％轉為增長５﹒４％，拉動全部

規上工業利潤增長１﹒４個百分點，為規上工業利潤恢復提供重要支撐。裝備製造業的８個行業

中有６個行業利潤實現增長，其中，鐵路船舶航空航天、儀器儀錶等行業利潤增長較快，同比分

別增長８８﹒８％、２６﹒７％。



１－２月，原材料製造業利潤同比增長１５﹒３％，２０２４年全年為下降２２﹒９％，拉

動全部規上工業利潤增長１﹒３個百分點。其中在新能源產業國內外市場需求增加帶動相關產品

價格上漲的背景下，有色行業利潤同比增長２０﹒５％。



１－２月，在大規模設備更新相關政策帶動下，通用設備、專用設備行業利潤同比分別增長

６﹒０％、５﹒９％。其中，通用零部件製造、採礦冶金建築專用設備製造、醫療儀器設備及器

械製造等行業利潤快速增長，同比分別增長１９﹒３％、１４﹒１％、１０﹒６％。



＊汽車製造業利潤增１１﹒７％，智能消費設備製造業增逾１﹒２倍＊



其中，在汽車置換更新補貼政策帶動下，汽車製造業利潤同比增長１１﹒７％；在電子、家

電產品以舊換新政策惠及面不斷擴大的背景下，智能消費設備製造、家用廚房電器具製造、家用

製冷電器具製造等行業利潤分別增長１２５﹒５％、１９﹒９％、１９﹒２％。相關產品的鏈條

行業利潤較快增長，其中，家用電力器具專用配件製造、汽車零部件及配件製造、光電子器件製

造等行業利潤分別增長１８﹒４％、１５﹒３％、９﹒３％。



國家統計局工業司統計師于衛寧表示，總體看，規模以上工業企業利潤有所改善。但也要看

到，外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，部分工業企業生產經營仍面臨較多困難

。下階段，要深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和全國兩會精神，全方位擴大國內需求，強化

創新驅動，扎實推動高質量發展，促進工業企業效益穩定恢復。（ｓｌ）

