  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

27/03/2025 10:22

【聚焦數據】內地首２月規上工業企業利潤總額降幅收窄至０﹒３％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，２０２５年１－２月，全國規模以上工業企
業實現利潤總額９１０９﹒９億元（人民幣．下同），同比下降０﹒３％，降幅較去年全年的
３﹒３％收窄。其中製造業同比增長４﹒８％，拉動全部規上工業利潤增長３﹒２個百分點。
　
　　１－２月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長２﹒８％，增速較２０２４年全年加快
０﹒７個百分點。
　
　　１－２月，規上工業企業毛利潤由２０２４年全年的同比下降０﹒３％轉為增長２﹒０％。
　
＊裝備製造業營收增８％，利潤降轉增＊
　
　　１－２月，受生產較好帶動，裝備製造業營業收入同比增長８﹒１％，高於全部規上工業平
均水平５﹒３個百分點；利潤由２０２４年全年同比下降０﹒２％轉為增長５﹒４％，拉動全部
規上工業利潤增長１﹒４個百分點，為規上工業利潤恢復提供重要支撐。裝備製造業的８個行業
中有６個行業利潤實現增長，其中，鐵路船舶航空航天、儀器儀錶等行業利潤增長較快，同比分
別增長８８﹒８％、２６﹒７％。
　　
　　１－２月，原材料製造業利潤同比增長１５﹒３％，２０２４年全年為下降２２﹒９％，拉
動全部規上工業利潤增長１﹒３個百分點。其中在新能源產業國內外市場需求增加帶動相關產品
價格上漲的背景下，有色行業利潤同比增長２０﹒５％。
　
　　１－２月，在大規模設備更新相關政策帶動下，通用設備、專用設備行業利潤同比分別增長
６﹒０％、５﹒９％。其中，通用零部件製造、採礦冶金建築專用設備製造、醫療儀器設備及器
械製造等行業利潤快速增長，同比分別增長１９﹒３％、１４﹒１％、１０﹒６％。
　
＊汽車製造業利潤增１１﹒７％，智能消費設備製造業增逾１﹒２倍＊
　
　　其中，在汽車置換更新補貼政策帶動下，汽車製造業利潤同比增長１１﹒７％；在電子、家
電產品以舊換新政策惠及面不斷擴大的背景下，智能消費設備製造、家用廚房電器具製造、家用
製冷電器具製造等行業利潤分別增長１２５﹒５％、１９﹒９％、１９﹒２％。相關產品的鏈條
行業利潤較快增長，其中，家用電力器具專用配件製造、汽車零部件及配件製造、光電子器件製
造等行業利潤分別增長１８﹒４％、１５﹒３％、９﹒３％。
　
　　國家統計局工業司統計師于衛寧表示，總體看，規模以上工業企業利潤有所改善。但也要看
到，外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，部分工業企業生產經營仍面臨較多困難
。下階段，要深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和全國兩會精神，全方位擴大國內需求，強化
創新驅動，扎實推動高質量發展，促進工業企業效益穩定恢復。（ｓｌ）

【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

26/03/2025 18:51

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻...

25/03/2025 19:07

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處