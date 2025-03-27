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AH股新聞

27/03/2025 10:37

【大國博弈】美零售商促降價，有中國供應商訂單減半利潤降逾四成

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國加徵關稅對中國企業的影響陸續顯現，沃爾瑪、開市客施
壓要求中國供應商大幅降價後，部分中國供應商反映訂單量銳減，利潤總額也下降至少四成，應
對措施也非常被動，除了尋求國內替代客戶之外別無他法。
　
　　綜合內媒報道，廣東一家食品工業公司的經理反映，公司八成業務來自海外客戶，主要是為
合作的貿易公司生產定製食品包材製品，例如包裝袋、紙盒等。由於基礎類工業品利潤很低，主
要靠數量，一旦合作的貿易公司訂單銳減，會直接波及他們這種最前端的公司。
　
　　該經理表示，其合作的貿易公司是沃爾瑪美國的供應商，「由於被要求降價，目前訂單量也
直接減半」，目前利潤總額也按年減少４０％以上，唯有在國內尋求可替代的客戶。
　
　　廣東一家廚具代工廠企業也表示，年後傳出美國將對華加徵關稅的消息後，客戶馬上要求訂
單延期出貨，「到現在甚至不下訂單了」。
　
　　也有中國企業此前已意識到相關風險並提前應對。其中，出口訂單佔比超過５０％的寵物用
品商依依股份（深：００１２０６），深度綁定的有ＰｅｔＳｍａｒｔ、亞馬遜、沃爾瑪等全球
零售龍頭，去年還成功拓展了開市客等新客戶。該公司在今年１月的一次投資者問答中提到，若
未來公司出口美國主要產品關稅大幅增加，公司能夠在海外建設產能或尋求其他合作方式應對。
而在今年２月，依依股份已在柬埔寨設立新工廠；３月１４日，依依股份在回答投資者關於「沃
爾瑪要求中國供應商大幅降價以應對關稅是否對公司有影響」的提問時指出，公司正積極與客戶
和供應商溝通，共同探討應對策略，柬埔寨工廠也在全力建設中。（ｓｌ）

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