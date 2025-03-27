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AH股新聞

27/03/2025 11:15

【ＡＩ】英媒：發改委推新規，或致英偉達Ｈ２０晶片失中國市場

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道，國家發改委最近建議
中國企業須採用符合高節能標準的晶片，恐將使英偉達專為中國市場設計、且廣受中國企業歡迎
的Ｈ２０晶片無法在中國銷售，因為Ｈ２０晶片不符合這一標準。這項建議若嚴格執行，將威脅
英偉達每年在中國１７０億美元的業務。
　
　　知情人士指出，最近幾個月，國家發改委一直在暗中勸阻阿里巴巴、字節跳動和騰訊等中國
科技巨頭購買英偉達的Ｈ２０晶片，日前並建議中國企業在新建資料中心或擴建現有設施時，須
使用嚴格符合節能標準的晶片；而Ｈ２０並不符合這項要求。
　
　　報道指，發改委這項規定其實去年已經推出，但從未被公開披露。在如今中美貿易緊張升級
情況下，中國致力推動本國企業降低對英偉達等外國產品的依賴。
　
＊英偉達擬派高管見鄭柵潔尋求解決方案＊
　
　　知情人士透露，為緩解這一局面，英偉達正尋求在未來幾個月由高階主管與發改委主任鄭柵
潔會面，以尋求解決方案；英偉達亦已準備好調整Ｈ２０晶片，以符合發改委要求，但這種調整
恐降低晶片效能，進而影響英偉達在中國市場的競爭力。
　
　　知情人士提到，自從中國ＤｅｅｐＳｅｅｋ推出新款ＡＩ模型引發中國ＡＩ熱潮後，中國科
技巨頭便大舉增加對Ｈ２０晶片的訂單；對美國可能進一步限制英偉達向中國銷售晶片的預期也
是訂單增加的原因之一。（ｓｌ）
　
　

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