【內房困局】中資銀行據報加速清理房地產壞帳，釋放資源提振經濟

《經濟通通訊社２７日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國大型銀行正加緊核銷不良

房地產貸款以清理資產負債表，便於響應決策者號召、為中國經濟提供支持。



知情人士透露，近幾個月，金融監管機構鼓勵包括工商銀行在內的商業銀行優先處置房地產

對公不良貸款。他們稱，一些銀行今年已將地方分支行核銷此類債務的全年額度提高了一倍；加

速清理這些貸款，意味著銀行將能夠騰出資源去做其他事情。



報道認為，這一舉措凸顯了決策者加速化解地產壞帳的決心，因為持續數年的樓市危機可能

進一步侵蝕資產負債表，讓銀行難以持續支持政府希望導向的領域。在淨息差創新低、壞帳不斷

增加的背景下，銀行已然很難盈利。官員們還在制定為所有大型銀行補充資本的計劃。



根據銀行監管機構的數據，中國金融業２０２４年不良資產處置規模達到創紀錄的３﹒８萬

億元人民幣。雖然官方數據沒有按行業細化，但分析師表示，發放給房地產開發商的貸款佔了大

頭。



惠譽指，房地產開發貸款在其追蹤的中資銀行信貸餘額中約佔６％－７％，過去幾年該領域

的不良貸款率相對穩定地處在４％－５％。惠譽亞太區金融機構董事Ｅｌａｉｎｅ Ｘｕ表示，

長遠來看，此舉應該會讓銀行的資產負債表變得更乾淨、更健康，釋放一些撥備資源並使它們能

夠更好地專注於擴大新業務。（ｓｌ）

