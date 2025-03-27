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AH股新聞

27/03/2025 11:47

【博鰲論壇】羅奇：對中國經濟轉向消費發力，擔心「更多是口號」

　　《經濟通通訊社２７日專訊》曾發表「香港玩完論」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇周四在
博鰲亞洲論壇接受彭博電視採訪時表示，擔心中國的提振消費計劃「更多是口號，而不是真正能
讓我相信消費復甦近在眼前的實質行動」，又指如果中國政府不能解決公眾對社會保障體系的廣
泛擔憂，那麼中國對消費者能夠幫助提振經濟的押注可能不會得到回報。
　
　　羅奇指出，中國家庭更傾向於儲蓄而非消費，是因為他們擔心未來醫療和退休方面的不確定
性，「他們擔心年老時如何維持生計」。
　
　　彭博認為，羅奇這番評論表明，對於中國把重心更多轉向促消費並將其作為２０２５年的首

任務，外界存在著一些疑慮。本月早些時候的官方數據顯示，年初中國消費、投資和工業增加值
均超過預期，彰顯了經濟的韌性。
　
　　當被問及中國的一些舉動，比如國務院總理李強周日在北京會見出席中國發展高層論壇的全
球商界領袖，以及國家主席習近平可能在周五會見更多全球企業高管時，羅奇稱，「這肯定是一
種魅力攻勢，我們以前也見過」。
　
　　報道指，在去年流入中國的投資淨額降至逾三十年低點後，中國高層官員正再度下大力氣吸
引外資。這也正值美國總統特朗普即將在４月２日公布對貿易夥伴的對等關稅。（ｓｌ）

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