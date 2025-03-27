《中國要聞》消博會４月１３－１８日海南舉行，聚焦服務消費

《經濟通通訊社２７日專訊》國新辦今日上午就第五屆中國國際消費品博覽會有關情況舉行

發布會，商務部、海南省等相關負責人介紹，第五屆消博會將於４月１３至１８日在海南舉行。

此次消博會參展數量超過上屆，圍繞消費新增長點，參展的消費品更加集聚。



商務部副部長盛秋平介紹，和往屆相比，本屆消博會服務消費亮點突出。本屆消博會將圍繞

健康、養老、文旅、體育等貼近群眾生活、需求潛力大、帶動作用強的服務消費重點領域，設置

時尚生活消費等展區，讓大家體驗「看得見、摸得著」的商旅文體健融合消費新場景，激發服務

消費潛力。比如澳門多家酒店將組團展示精品酒店、精致美食、文娛體育等業態。



本屆消博會並將在三亞舉辦遊艇展，屆時將有約１５０艘海內外遊艇集中亮相，打造「遊艇

＋時尚」、「遊艇＋婚紗」、「遊艇＋潛水」等多元化消費場景。此外還將突出體現場景創新和

業態融合，比如在主會場海南國際會展中心和分會場海口國際免稅城之間，將推出無人駕駛班車

和無人出租車，提升採購商和觀眾的觀展體驗。



＊將發布健康消費專項行動方案＊



盛秋平又表示，商務部將會同國家衛健委等部門在消博會期間發布《健康消費專項行動方案

》，圍繞健康飲食、健身運動、養老服務、新型健康服務業態等領域推出一批政策措施。他並提

到，海南近期推出１３條具體舉措，支持旅遊演藝等發展；出台康養產業發展行動方案，充分發

揮海南「健康島」「長壽島」的品牌優勢，推動康養產業高質量發展。（ｓｌ）

