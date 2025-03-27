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AH股新聞

27/03/2025 18:06

【ＡＩ】Ｂ站ＣＥＯ陳睿：每月超八千萬用戶觀看ＡＩ相關內容

　　《經濟通通訊社２７日專訊》第十二屆中國網絡視聽大會今日在成都開幕。嗶哩嗶哩
（０９６２６）（下稱「Ｂ站」）董事長兼ＣＥＯ陳睿以「ＡＩ時代的優質內容」為主題發表演
講。陳睿表示，在任何時代，優質內容都是觀眾最終需要的，而ＡＩ本質上是一種工具，充滿創
造力的人類才是創作主體。
　
　　數據顯示，Ｂ站每月有超８０００萬用戶觀看ＡＩ相關內容。２０２４年，Ｂ站ＡＩ相關內
容的播放量超過３００億，ＡＩ相關內容投稿量翻倍，用戶中更有超八成是９５後。這也讓Ｂ站
成為ＡＩ從業者密度最高的社區，國內超過九成ＡＩ廠商選擇在Ｂ站與用戶溝通。此前引發極高
關注的國產ＡＩ智能體Ｍａｎｕｓ選擇了在Ｂ站首發，許多Ｂ站ＵＰ主也在第一時間推出相關測
評內容。
　
　　智元機器人聯合創始人、ＣＴＯ彭志輝是Ｂ站知名ＵＰ主「稚暉君」，目前粉絲數已超
２７０萬。此外，宇樹科技創始人王興興也在Ｂ站持續更新機器人相關視頻。
　
　　對於ＡＩ取代人類的擔憂，陳睿表示，要相信人的創造力，「ＡＩ只是一種工具，人才是創
作的主體。我相信在ＡＩ時代，我們一定能夠看到更多的優質內容，我也希望Ｂ站在ＡＩ時代能
夠繼續給用戶提供更多的優質內容。」（ｊｑ）

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