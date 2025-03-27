【ＦＯＣＵＳ】汽車關稅「解放日」迷霧，歐洲另類受益叢林法則

【ＦＯＣＵＳ】墨加中關稅、鋼鋁關稅、對等關稅、汽車關稅、晶片關稅、藥品關稅、油銅

關稅……上任兩個多月的特朗普揮舞大棒、狠話說盡，圍繞４月２日「解放日

（Ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ Ｄａｙ）」巨大的不確定性，美、歐、日一眾汽車股首當其衝。從關

稅戰往績看，侵侵的「黃金時代」妙想最終恐只得一個橘，而另類受益者反或是歐洲。



＊不確定性恐釀市場崩潰＊



一個接一個的關稅，一次又一次的變卦，市場正密切注視特朗普貿易戰２﹒０重大升級－－

對進口汽車徵收２５％「永久性」關稅，會否如期在美東時間下周三（４月２日）凌晨１２點生

效，還是臨門倒灶，或豁免、或延遲、或打折。



盡管如此，德國大眾、寶馬，日本豐田、本田、三菱、萬事得，韓國起亞等汽車股齊挫

。而鑒於美國跟加拿大、墨西哥的汽車供應鏈早已深度捆綁，零部件進口、境外組裝都難逃關稅

衝擊

，加上多國潛在的報復措施，美國本土汽車商特斯拉、通用等股價同暴跌。



難怪耶魯大學研究員、大摩亞太區前主席羅奇（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｒｏａｃｈ）質疑，４

月２日到底將是「解放日」還是「?零地（Ｇｒｏｕｎｄ Ｚｅｒｏ）」，而《世界是平的》作

者弗里德曼（Ｔｈｏｍａｓ Ｆｒｉｅｄｍａｎ）亦在最新文章《一場大災難正在發生》中警告

，特朗普各種相互矛盾的指令層出不窮，市場、企業家、投資者、盟友都會因這種不確定性而陷

入崩潰。



＊２０１８鋼鐵關稅證有害無利＊



智庫外交關係委員會（ＣＦＲ）的最新研究並顯示，本世紀以來，美國勞動生產率穩步

攀升，惟在特朗普第一任期２０１８年３月對進口鋼鐵徵收２５％關稅後，美國鋼鐵業的勞動生

產率掉頭急跌，迄今每小時產量下降３２％，使用鋼鐵的美國企業的成本較全球競爭對手高

７５％，顯示關稅有害無利。



若將此邏輯推演至特朗普威脅擬徵收關稅的汽車、晶片、藥品、石油、天然氣、銅等等

，保護主義、劣幣驅逐良幣、技術共享受阻等恐同樣上演。最近的股市持續調整、消費者信心疲

弱、銅價錄新高等「軟數據」都足見 「最美麗的詞」關稅，最終留下的或是一地雞毛。



＊有望爆發前所未見潛力＊



相反，不同於提前向美國跪低的越南（緊急下調美國ＬＮＧ、汽車等商品關稅），以及

對報復措施三緘其口的墨西哥，擁有龐大人口、資源、市場的歐洲，卻有望爆發前所未見的潛力

，尤其是《大西洋月刊》主編披露的白宮高級官員Ｓｉｇｎａｌ聊天記錄顯示，萬斯明言「胡塞

武裝更多的是歐洲的問題，而不是美國的」，國防部長赫格塞斯回應認同，「厭惡歐洲搭便車的

行為。」



歐洲自強的最新例證是，德國軍火商萊茵金屬表示，擬接管大眾汽車即將停產的工廠以

製造坦克，而公司去年在錄得創紀錄的利潤後，決定向股東派息逾３﹒５億歐元。



除了面對俄羅斯威脅及美國遺棄的同仇敵愾，歐洲遠低於美國的政府債務佔ＧＤＰ比例、

國防開支佔ＧＤＰ比例，以及高於美國的購買力平價ＧＤＰ，都為其大幅提升主權軍事、技術和

經濟實力提供支撐。簡而言之，侵侵的「叢林法則」孤立了自身、驚醒了盟友，且看４月２日有

何戲碼。

