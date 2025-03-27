  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

27/03/2025 17:35

【ＡＩ】新華三集團：英偉達Ｈ２０芯片短缺，將按利潤率分銷

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透》報道，中國最大服務器製造商之一新華三集團
（Ｈ３Ｃ）向客戶發出通知稱，英偉達Ｈ２０芯片庫存幾乎耗盡，新貨預計將於４月中旬到貨；
公司將基於利潤率分銷Ｈ２０芯片。新華三集團是新紫光集團旗下核心企業。
　
　　報道引述該通知指，Ｈ２０的國際供應鏈面臨重大不確定性；地緣政治緊張局勢正在擾亂全
球貿易和關鍵材料的供應，是造成這種不確定性的原因，並表示新的到貨預計將在今年４月中旬
之前完成。
　
　　根據美國出口管制規定，英偉達Ｈ２０芯片是能夠在中國合法供應的最先進人工智能處理器
。報道認為，在中國科技公司積極擴大人工智能投資之際，潛在的供應緊張可能會對中國發展人
工智能的雄心壯志構成障礙。
　
　　報道提到，新華三集團和英偉達均沒有立即回應置評請求。
　
＊傳發改委籲中國科技巨頭減少購買Ｈ２０芯片＊
　
　　稍早英國《金融時報》引述知情人士指，國家發改委最近幾個月一直在暗中勸阻阿里巴巴、
字節跳動和騰訊等中國科技巨頭購買英偉達的Ｈ２０芯片，日前並建議中國企業在新建資料中心
或擴建現有設施時，須使用嚴格符合節能標準的芯片；而Ｈ２０並不符合這項要求。
　
　　報道指，這項建議若嚴格執行，將威脅英偉達每年在中國１７０億美元的業務。報道並指，
發改委這項規定其實去年已經推出，但從未被公開披露。在如今中美貿易緊張升級情況下，中國
致力推動本國企業降低對英偉達等外國產品的依賴。
　
　　報道提到，為緩解這一局面，英偉達正尋求在未來幾個月由高階主管與發改委主任鄭柵潔會
面，以尋求解決方案；英偉達亦已準備好調整Ｈ２０芯片，以符合發改委要求，但這種調整恐降
低芯片效能，進而影響英偉達在中國市場的競爭力。（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

26/03/2025 18:51

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻...

25/03/2025 19:07

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處