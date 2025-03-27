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27/03/2025 16:49

中法巴黎協定聯合聲明：一些國家退出，讓我們堅定決心加強行動

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外交部長王毅今日在北京同法國外長巴羅會談後，雙方發
表《中國和法國在〈巴黎協定〉達成十周年之際關於氣候變化的聯合聲明》，指在尼斯第三屆聯
合國海洋大會前夕以及《巴黎協定》達成十周年之際，雙方承諾在多邊框架內為當今時代重大挑
戰提供合適的應對方案，指一些國家從科學共識上倒退、從多邊機構退出，「這只會讓我們進一
步堅定決心並加強行動」。雙方重申，在現有的最佳科學基礎上，考慮各國不同國情，採取並加
快集體行動。
　
　　雙方又承諾，參考首次全球盤點的結果，全面完整有效地執行《巴黎協定》。雙方將加強在
能源、工業、交通和建築領域能效和去碳化方面的合作，包括持續努力以公正、有序和公平的方
式實現能源系統轉型，逐步脫離化石燃料，積極推動經濟社會綠色低碳轉型。
　
　　雙方並承諾支持氣候行動。雙方強調氣候行動能夠在投資、融資、競爭力、創新、就業、經
濟增長等方面為全球經濟帶來機遇，同時也有利於提高人民生活水平和健康狀況，促進體面工作
、可持續的糧食體系以及可負擔的能源。
　
　　雙方同時承諾，根據《中法關於就生物多樣性與海洋加強合作的聯合聲明：昆明－蒙特利爾
到尼斯》，加強全球海洋保護。中方將支持法方以最具雄心的方式成功舉辦聯合國海洋大會
（２０２５年６月９日至１３日，法國尼斯）。雙方正在努力推動《國家管轄範圍以外區域海洋
生物多樣性的養護和可持續利用協定》（ＢＢＮＪ協定）早日生效。（ｓｌ）

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