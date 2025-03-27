《中國要聞》王毅晤法外長巴羅：中歐要通過協商妥善解決貿易爭端

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外交部長王毅今日在北京同法國外長巴羅會談，會後兩人

共同見記者。王毅介紹雙方達成的共識，指中法雙方要辦好戰略、經濟財金、人文交流三大高級

別對話，挖掘人工智能、數字經濟等創新產業合作潛力，而中歐要堅持做互利共贏的合作夥伴，

通過協商妥善解決貿易爭端，開闢合作新前景。



王毅表示，雙方都認為，雙方應當堅持以多邊主義反對單邊主義，以對話協作反對陣營對抗

，以互利共贏反對脫勾斷鏈，讓中法關係在新甲子展現新作為。雙方都同意，要在兩國元首戰略

引領下，積極推進下階段交往合作。



一是密切溝通協調。辦好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話，適時舉行議會定期交

流機制會議，用好兩國外交部間磋商機制，深入溝通、增進理解、凝聚共識。



＊挖掘ＡＩ、綠色氫能等創新產業合作潛力＊



二是擴大開放合作。深化農業、核能、航空航天等傳統領域合作，挖掘人工智能、數字經濟

、智能網聯、綠色氫能、生物製造等創新產業合作潛力。中國歡迎近期多家法國企業增加對華投

資，鼓勵更多有能力、有意願的中國企業赴法投資興業，期待法方為其提供公平、公正、可預期

營商環境。今年是中歐建交５０周年，中歐要堅持做互利共贏的合作夥伴，通過協商妥善解決貿

易爭端，開闢合作新前景。



三是深化民心相通。延續兩國人文交流熱潮，落實好習近平主席去年５月訪法時提出的「３

年１萬、歐洲翻番」倡議，重啟地方政府合作高層論壇，推進碳中和中心、聯合實驗室等項目建

設，進一步便利人員往來，密切文化、教育、科研等各領域交流，不斷拉進兩國人民的距離。



＊將派高級別代表團出席聯合國海洋大會＊



四是共迎全球挑戰。堅定支持聯合國核心地位，維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際

關係基本準則。中方支持法方舉辦《巴黎協定》１０周年紀念活動，將派高級別代表團出席今年

６月在尼斯舉辦的聯合國海洋大會，歡迎法方積極參加中方倡議舉辦的多邊會議。雙方還將加強

在維護多邊貿易體制、改革國際金融體系等領域的合作。（ｓｌ）

