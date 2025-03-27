【聚焦數據】首２月國有企業利潤總額增０﹒１％，營收降０﹒３％

《經濟通通訊社２７日專訊》財政部公布，１－２月，全國國有及國有控股企業營業總收入

１２４８７３﹒４億元（人民幣．下同），同比下降０﹒３％；利潤總額６２５５﹒０億元，同

比增長０﹒１％；應交稅費１１１２７﹒３億元，同比增長０﹒６％。



２月末，國有企業資產負債率６４﹒９％，同比上升０﹒１個百分點。（ｓｌ）

