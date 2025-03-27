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AH股新聞

27/03/2025 15:27

【聚焦數據】首２月國有企業利潤總額增０﹒１％，營收降０﹒３％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》財政部公布，１－２月，全國國有及國有控股企業營業總收入
１２４８７３﹒４億元（人民幣．下同），同比下降０﹒３％；利潤總額６２５５﹒０億元，同
比增長０﹒１％；應交稅費１１１２７﹒３億元，同比增長０﹒６％。
　
　　２月末，國有企業資產負債率６４﹒９％，同比上升０﹒１個百分點。（ｓｌ）

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