【聚焦數據】首２月國有企業利潤總額增０﹒１％，營收降０﹒３％

《經濟通通訊社２７日專訊》財政部公布，１－２月，全國國有及國有控股企業營業總收入
１２４８７３﹒４億元（人民幣．下同），同比下降０﹒３％；利潤總額６２５５﹒０億元，同
比增長０﹒１％；應交稅費１１１２７﹒３億元，同比增長０﹒６％。
２月末，國有企業資產負債率６４﹒９％，同比上升０﹒１個百分點。（ｓｌ）
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27/03/2025 15:27
《經濟通通訊社２７日專訊》財政部公布，１－２月，全國國有及國有控股企業營業總收入
１２４８７３﹒４億元（人民幣．下同），同比下降０﹒３％；利潤總額６２５５﹒０億元，同
比增長０﹒１％；應交稅費１１１２７﹒３億元，同比增長０﹒６％。
２月末，國有企業資產負債率６４﹒９％，同比上升０﹒１個百分點。（ｓｌ）
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