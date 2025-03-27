《神州債市》內地首季國債淨發行量創新高，為特別國債「騰庫容」

《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透》按中國債券信息網的統計數據計算，今年一季度中
國記帳式國債累計發行３﹒２７萬億元（人民幣．下同），為歷年同期發行規模新高；淨發行量
１﹒４５萬億元，亦為同期紀錄新高，同比跳增逾兩倍，在全年預計發行規模中的佔比已超過兩
成。《路透》認為，一般國債供給前置，是為可能在二季度開啟發行的特別國債「騰庫容」。
《彭博》匯編數據也顯示，一季度中國國債淨發行量創歷史最高的１﹒４５萬億元，為去年
同期的３倍；從進度看，國債淨融資額已佔到全年的近２２％，基本接近２００３年的最高紀錄
，也遠高於去年同期的１１％。《彭博》形容，中國正以逾二十年來的最快速度發行國債，以應
對經濟復甦仍不穩固和更多關稅衝擊將要到來的局面。
華創證券首席固收分析師周冠南表示，今年國債發行節奏明顯前置，是此前沒有過的，是在
財政政策提前發力的要求下發行要加速；短期市場擔心政府債券帶來擾動，對債市情緒有一定衝
擊。在供給增加的情況下，人行不用太擔心債券利率過快下行，預計在發行量大的時候會做對沖
。周冠南預計，二季度政府債券發行將繼續放量，且各地進入開工旺季，貨幣政策會配合財政發
力，保持流動性充裕。
＊財通證券：料４月開始發行特別國債＊
財通證券固收研究孫彬彬團隊指出，從年初國債發行情況來看，年內一般國債發行進度明顯
快於歷史同期水平，１－３月累計發行進度分別為７％、１４％和２４％，而２０１５－
２０２４年同期一般國債平均發行進度分別為０％、０％和２％。根據今年財政預算安排，
２０２５年一般國債＋特別國債＋地方新增債限額合計１１﹒３６萬億元，較２０２４年增加
２﹒４萬億元；預計今年國債淨融資規模約為６﹒１６萬億元，２０２５年國債發行規模約為
１４﹒３３萬億元。
財通證券預計，二季度國債發行規模將達３﹒９７萬億元，淨融資１﹒３６萬億元；此外８
月、９月和１２月或存在國債供給放量的可能，預計年內國債淨融資高峰將在三季度。該券商並
認為，４月新增地方專項債供給將加速、特別國債可能開始發行，但由於到期量較大，４月政府
債淨融資仍是前三個季度的凹點，債市可以樂觀看待。（ｓｌ）
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