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AH股新聞

27/03/2025 08:19

《國企紅籌》中廣核電力去年純利稍增０﹒８％，息９﹒５分增１％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，截至
去年１２月３１日止年度盈利１０８﹒１億元（人民幣．下同），升０﹒８％，每股盈利
２１﹒４分，派末期股息每股９﹒５分，同比多派約１％。
　
　　該集團指，收入８６８億元，升５﹒２％，扣除非經常性損益之純利１０７﹒１億元，升
０﹒９％，投資收益１９﹒３億元，升２０﹒４％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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