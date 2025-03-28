諾誠健華（０９９６９）全年虧損降至４﹒４億人幣，不派息

《經濟通通訊社２８日專訊》諾誠健華（０９９６９）（滬：６８８４２８）公布，截至去

年１２月３１日止年度虧損４﹒４１億元（人民幣．下同），比２０２３年同期虧損６﹒３１億

元有所收窄；每股虧損２６分，不派末期息。



期內收益１０﹒０９億元，升３６﹒７％；毛利８﹒７１億元，升４２﹒８％；毛利率

８６﹒３％，升３﹒７個百分點；稅前虧損收窄至４﹒５３億元。（ｗｈ）



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