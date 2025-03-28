  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

28/03/2025 18:43

大眾公用（０１６３５）估算去年計提各項減值準備１６１萬元人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》大眾公用（０１６３５）（滬：６００６３５）公布，於去年
，公司及子公司需要計提各項減值準備１６１﹒３３萬元（人民幣．下同），期內核銷應收賬款
８２６﹒６９萬元；報廢固定資產５７２﹒９６萬元。（ｒｈ）

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情

返回AH股新聞

下一篇新聞︰28/03/2025 18:39  工行：料今年淨息差仍然受壓，下行幅度會少於去年

其他AH股新聞
More

28/03/2025 18:39  建行（９３９）完成發行境內２０２５年二級資本債券（第一期）

28/03/2025 18:09  【ＡＩ】中國聯通與阿里簽約，在雲市場、ＡＩ智能終端等開展合作

28/03/2025 18:05  青島港全年純利升６﹒３％至５２﹒３億人幣，息２０﹒０７分人幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

高息定存 | 一周高息合集，星展6個月定存息加至3.25厘，...

30/03/2025 10:57

貨幣攻略

3大經濟戰線齊開打，幫不了美國

28/03/2025 08:00

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處