順豐控股（０６９３６）全年純利升２３﹒５％，息４４分人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》順豐控股（０６９３６）（深：００２３５２）公布，截至

２０２４年１２月３１日止全年純利１０１﹒７億元（人民幣．下同）按年升２３﹒５％，每股

基本盈利２﹒１１分，派發末期息４４分。



期內收入２８４４﹒２億元，升１０﹒１％；息稅折舊與攤銷前利潤３２７億元，升１１％

；毛利率１３﹒６８％，按年上升１﹒０５個百分點。



＊對快遞物流企業而言，同質化產品及單一的拼價格很難實現可持續發展＊



公司預期，會加速向行業及客戶供應鏈滲透，做大行業物流份額，實現規模化增長，另會推

進國際化發展，強化鏈接亞洲與世界的橋樑地位，提供一站式解決方案。公司在業績報告中稱，

伴隨產業升級轉型和愈加複雜的市場競爭，越來越多客戶關注對全局供應鏈的最優規劃與布局；

對於快遞物流企業而言，同質化產品及單一的拼價格顯然很難實現企業長遠的可持續發展。公司

擁有豐富完善的產品與服務矩陣等，打造匹配特定行業需求並可快速落地的綜合物流解決方案，

從而實現在各個行業更廣泛的中腰部企業客戶中複製推廣。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

