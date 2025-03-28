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28/03/2025 18:05

青島港全年純利升６﹒３％至５２﹒３億人幣，息２０﹒０７分人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布，截至
２０２４年１２月３１日止全年純利５２﹒３５億元（人民幣．下同）按年升６﹒３％，每股基
本盈利０﹒８１元，派發末期息０﹒２００７元，連同中期息０﹒１１３４元，全年每股股息
０﹒３１４１元。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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