《基金觀點》安本：中國將推更積極刺激措施，料今年股市持續造好

《環富通基金頻道２８日專訊》安本亞太股票副主管Ｐｒｕｋｓａ

Ｉａｍｔｈｏｎｇｔｈｏｎｇ在本月稍早舉辦的亞太投資論壇中，分享她對中國股市能否延續年

初強勁開局的看法。她指，中國股市開始步入轉折期，此趨勢不僅有市場情緒支撐，更受惠於積

極的宏觀政策、ＤｅｅｐＳｅｅｋ等ＡＩ技術的突破性進展，以及估值吸引和盈利上修等因素。



＊出現明確政策轉向，ＤｅｅｐＳｅｅｋ帶來ＡＩ突破＊



該行注意到去年底出現了明確的政策轉向，中央政府對提振國內消費與穩定房地產行業愈來

愈重視，藉此應對日益艱難的外部環境，特別是特朗普提高關稅可能嚴重影響中國出口，而出口

是該國關鍵的增長引擎。除了具針對性的支持措施外，政府的「中國製造２０２５」計劃也加強

了生產電動汽車和機器人等領域的實力。中央政府在政策宣傳和實質支持上保持一致，這為投資

者對未來預期帶來了一定的穩定性。安本已注意到更多復甦跡象，包括消費支出持續改善、房地

產銷售止跌回升，以及２０２５年首兩個月經濟活動數據令人鼓舞。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ已在不同層面上掀起翻天覆地的變化。作為極具成本效益的優質ＡＩ模型

，自ＤｅｅｐＳｅｅｋ於一個月前推出後，ＡＩ投資風向轉向軟體為主的ＡＩ應用層面，利好中

國。這也為中國科技與互聯網生態圈注入活力，同時加速投資與新產品發布。截至３月７日，中

國下載量前三位的免費應用程式（即ＤｅｅｐＳｅｅｋ、元寶、豆包）均具備與ＣｈａｔＧＰＴ

相似的功能。騰訊已率先將ＤｅｅｐＳｅｅｋ整合到產品中，目前在中國使用最廣泛的應用程式

微信，已推出由ＤｅｅｐＳｅｅｋ驅動的ＡＩ搜索功能。



長期而言，隨著ＡＩ成本下降令ＡＩ應用的推動更快更廣，進而增加消耗的運算能力、公共

雲的使用以及收入增長。因此，即使面臨美國晶片限制，預計中國仍將成為ＡＩ時代的主要受益

者。ＤｅｅｐＳｅｅｋ的出現，提醒全世界中國在科技創新領域具有推陳出新的能力。



＊估值仍顯著低於美股，市場上調盈利預測＊



該行提到，中國股市已迎來史上最佳年度開局，ＭＳＣＩ中國指數年初至今上漲約１９％，

分別比發達市場和新興市場高出１８個和１４個百分點。中國股市從低谷到高峰已飆升２９％，

位列歷史第三大反彈，僅次於全球金融危機與新冠疫情過後經濟重啟的復甦。儘管中國股市近期

大幅反彈，但其估值仍顯著低於美國市場。目前，中國市場的市盈率為１３倍，而美國市場則高

達２４倍。考慮到全球資金對美國股票的配置已達到歷史高位，而對中國市場的配置則接近歷史

低點，這一估值差距為投資者提供了重要機會，特別是在中國具備強勁的增長潛力和盈利能力背

景下。



此外，安本觀察到市場對盈利預測有所上調，尤其是中國離岸科技公司的２０２５年和

２０２６年一致預期盈利均有所提升。自農曆新年假期以來，國際與中國投資者的資金配置及投

資組合流向均出現明顯改善。



＊新消費模式蘊藏投資機會，旅遊及居家消費提升＊



除了前述的創新與ＡＩ領域外，新消費模式等領域亦蘊藏投資機會。

Ｉａｍｔｈｏｎｇｔｈｏｎｇ指，新消費模式並不代表消費者會減少支出，而是反映他們正在探

索新的消費方式。例如，目前僅約１０％的中國消費者持有護照，但出境旅遊已迅速成為今年的

重要增長動力。同時，國內旅遊市場蓬勃發展，入境旅遊亦呈現強勁增長。此外，居家消費顯著

提升，疫情後中國每日高峰配送量大幅上升。企業也順應這一趨勢，積極創新服務模式，例如美

團正走在市場前沿，推出以無人機配送珍珠奶茶至長城等創新服務。



憑藉國內經濟韌性、房地產市場逐步企穩以及政府的支持政策，相信中國股市今年有望保持

穩健表現。



＊若刺激政策進一步落實，盈利預測有望再上調＊



預計２０２５年中國政府將推出更積極的刺激措施，以促進經濟增長，特別是在「特朗普

２﹒０」的背景下。自去年９月政策轉向以來，政府已顯著加大財政支持和貨幣刺激力度，未來

預計將有更多刺激措施陸續出台。



市場普遍預期，２０２５年中國企業的盈利增長將達到１０％至１５％的低雙位數水平。若

財政和貨幣刺激政策進一步落實，盈利預測有望進一步上調。目前，優質企業的估值與其盈利表

現之間仍存在差距。然而，考慮到其具吸引力的利潤率、合理的估值水平以及市場負面情緒的修

正，這些企業有望迎來長期且持續的估值重估。（ｗａ）

