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AH股新聞

28/03/2025 08:03

《神州頭條》財經報章頭版摘要：四大外資投行集體唱多中國資產

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
從七方面推進實施崗位開發計劃
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人力資源和社會保障部網站３月２７日消息，國務院就業促進和勞動保護工作領導小組當日發布
的《加力重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業崗位挖潛擴容　支持重點群體就業創業實
施方案》提出將從七方面推進實施崗位開發計劃。
　
央行：持續推動社會綜合融資成本下降
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民銀行副行長宣昌能３月２７日在博鰲亞洲論壇２０２５年年會「在不穩定世界中尋找貨
幣與金融穩定」分論壇上表示，中國實施適度寬鬆貨幣政策的立場是明確的，貨幣政策有足夠空
間，將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息。同時，綜合運用多種貨幣
政策工具，保持市場流動性充裕，加強利率政策執行和監督，持續推動社會綜合融資成本下降，
加大貨幣財政政策的協同配合，促進經濟進一步回升向好。
　
前２個月全國規上工業企業營收增長加快
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局數據顯示，今年１至２月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長２﹒８％，增速
較２０２４年全年加快０﹒７個百分點；規模以上工業企業利潤同比下降０﹒３％，降幅較
２０２４年全年收窄３﹒０個百分點。國家統計局工業司統計師於衛寧表示，總體看，規模以上
工業企業利潤有所改善。但也要看到，外部環境更趨復雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，部分
工業企業生產經營仍面臨較多困難。
　
　
《上海證券報》
　
人行：不斷完善貨幣政策框架，擇機降準降息
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月２７日，在博鰲亞洲論壇２０２５年年會的「在不穩定世界中尋找貨幣與金融穩定」分論壇
上，中國人民銀行副行長宣昌能表示，中國實施適度寬鬆貨幣政策的立場是明確的，貨幣政策有
足夠空間。
　
以深化投融資綜合改革為牽引，加快推進新一輪資本市場改革開放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年政府工作報告把穩住樓市股市寫進經濟社會發展總體要求，並提出「深化資本市場投融資綜
合改革，大力推動中長期資金入市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。改革優化股票發行上
市和並購重組制度。加快多層次債券市場發展」。在業內人士看來，新一輪資本市場改革以深化
投融資綜合改革為牽引，中長期資金入市框架逐步明晰，將引導資金更多流向具有全球競爭力的
優質企業和新興產業，並通過提供流動性支撐釋放活力。
　
上調中國主要股指目標點位，四大外資投行集體唱多中國資產
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本周以來，先後有４家一線外資投行發布看好中國市場的觀點。其中，摩根士丹利、摩根大通陸
續上調了對２０２５年ＭＳＣＩ中國指數的目標點位預測；高盛、瑞銀表示，國際投資者對中國
股市的關注度與情緒明顯上升，普遍認同中國經濟處於復甦態勢。
　
　
《證券時報》
　
前兩月規上企業營收超２０萬億，補庫存有望持續
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月２７日，國家統計局數據顯示，前兩個月，工業企業營收持續保持增長態勢，為企業盈利恢
復創造有利條件。數據顯示，１－２月份，規模以上工業企業實現營收２０﹒０９萬億元，同比
增長２﹒８％，增速較去年全年加快０﹒７個百分點。
　
２０２５中關村論壇年會開幕，探索全球科技合作新模式
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月２７日，２０２５中關村論壇年會在京開幕。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清出
席開幕式並宣布論壇年會開幕。張國清強調，當前新一輪科技革命和產業變革深入發展。習近平
主席指出，科技創新是人類社會發展的重要引擎，能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新
質生產力的核心要素。中國深入實施創新驅動發展戰略，科技創新和產業創新融合發展成果豐碩
，新型工業化動力活力不斷增強，新質生產力穩步發展。
　
科技金融「雙向賦能」，硬科技企業全速前行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月２７日，在２０２５中關村論壇年會首日活動中，多位金融領域專家、企業高管闡述了對現
代金融體系如何推動科技與金融「雙向賦能」、更好服務新質生產力的看法。與會專家認為，地
方政府在加速整合各類資源、探索創新金融服務模式方面大有可為。（ｒｙ）

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