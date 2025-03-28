《神州頭條》財經報章頭版摘要：四大外資投行集體唱多中國資產

《經濟通通訊社２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



從七方面推進實施崗位開發計劃

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人力資源和社會保障部網站３月２７日消息，國務院就業促進和勞動保護工作領導小組當日發布

的《加力重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業崗位挖潛擴容 支持重點群體就業創業實

施方案》提出將從七方面推進實施崗位開發計劃。



央行：持續推動社會綜合融資成本下降

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中國人民銀行副行長宣昌能３月２７日在博鰲亞洲論壇２０２５年年會「在不穩定世界中尋找貨

幣與金融穩定」分論壇上表示，中國實施適度寬鬆貨幣政策的立場是明確的，貨幣政策有足夠空

間，將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息。同時，綜合運用多種貨幣

政策工具，保持市場流動性充裕，加強利率政策執行和監督，持續推動社會綜合融資成本下降，

加大貨幣財政政策的協同配合，促進經濟進一步回升向好。



前２個月全國規上工業企業營收增長加快

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國家統計局數據顯示，今年１至２月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長２﹒８％，增速

較２０２４年全年加快０﹒７個百分點；規模以上工業企業利潤同比下降０﹒３％，降幅較

２０２４年全年收窄３﹒０個百分點。國家統計局工業司統計師於衛寧表示，總體看，規模以上

工業企業利潤有所改善。但也要看到，外部環境更趨復雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，部分

工業企業生產經營仍面臨較多困難。





《上海證券報》



人行：不斷完善貨幣政策框架，擇機降準降息

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３月２７日，在博鰲亞洲論壇２０２５年年會的「在不穩定世界中尋找貨幣與金融穩定」分論壇

上，中國人民銀行副行長宣昌能表示，中國實施適度寬鬆貨幣政策的立場是明確的，貨幣政策有

足夠空間。



以深化投融資綜合改革為牽引，加快推進新一輪資本市場改革開放

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今年政府工作報告把穩住樓市股市寫進經濟社會發展總體要求，並提出「深化資本市場投融資綜

合改革，大力推動中長期資金入市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。改革優化股票發行上

市和並購重組制度。加快多層次債券市場發展」。在業內人士看來，新一輪資本市場改革以深化

投融資綜合改革為牽引，中長期資金入市框架逐步明晰，將引導資金更多流向具有全球競爭力的

優質企業和新興產業，並通過提供流動性支撐釋放活力。



上調中國主要股指目標點位，四大外資投行集體唱多中國資產

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本周以來，先後有４家一線外資投行發布看好中國市場的觀點。其中，摩根士丹利、摩根大通陸

續上調了對２０２５年ＭＳＣＩ中國指數的目標點位預測；高盛、瑞銀表示，國際投資者對中國

股市的關注度與情緒明顯上升，普遍認同中國經濟處於復甦態勢。





《證券時報》



前兩月規上企業營收超２０萬億，補庫存有望持續

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３月２７日，國家統計局數據顯示，前兩個月，工業企業營收持續保持增長態勢，為企業盈利恢

復創造有利條件。數據顯示，１－２月份，規模以上工業企業實現營收２０﹒０９萬億元，同比

增長２﹒８％，增速較去年全年加快０﹒７個百分點。



２０２５中關村論壇年會開幕，探索全球科技合作新模式

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３月２７日，２０２５中關村論壇年會在京開幕。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清出

席開幕式並宣布論壇年會開幕。張國清強調，當前新一輪科技革命和產業變革深入發展。習近平

主席指出，科技創新是人類社會發展的重要引擎，能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新

質生產力的核心要素。中國深入實施創新驅動發展戰略，科技創新和產業創新融合發展成果豐碩

，新型工業化動力活力不斷增強，新質生產力穩步發展。



科技金融「雙向賦能」，硬科技企業全速前行

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３月２７日，在２０２５中關村論壇年會首日活動中，多位金融領域專家、企業高管闡述了對現

代金融體系如何推動科技與金融「雙向賦能」、更好服務新質生產力的看法。與會專家認為，地

方政府在加速整合各類資源、探索創新金融服務模式方面大有可為。（ｒｙ）

