《鍾之日記》中芯績後捱沽，港股連跌三周

《鍾之日記》３月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔夜美股因關稅憂慮繼續受挫，三大指數全線收跌。在期指結算日，恒指輕微高開，其後一

度升至２３７７５，惟Ａ股走跌拖累，加上多隻放榜藍籌績後捱沽，港股掉頭向下。恒生指數全

日收報２３４２６，跌１５２點或０﹒６％，全周累跌２６３點或１﹒１１％，連跌三周，累計

跌幅達８０５點。今日主板成交逾２２９６億元。



＊滬指連跌兩周，成交繼續下降＊



滬深股市全日震盪下行，滬綜指收跌０﹒６７％，報３３５１﹒３１點，深成指跌

０﹒５７％，創業板指收低０﹒７９％。兩市全天成交額僅１﹒１２萬億元人民幣，較上個交易

日再減６％。化纖、化工板塊領跌大市，旅遊、酒店及海洋經濟概念跌幅靠前。



回顧一周，美國繼續祭出關稅大棒，引全球市場憂慮，國內積極穩外資，先後舉辦中國發展

高層論壇及中關村論壇年會，國家主席習近平更接見大批跨國企業高管，強調中國蘊含著巨大投

資和消費潛力，鼓勵外資企業來華投資合作。即使外圍風險因素持續，國際投行依然看好中國市

場，摩根士丹利上調中國今年ＧＤＰ增長率預測至４﹒５％，又上調對中國股票前景預測。滬指

本周窄幅波動，全周跌０﹒４％，連續兩周下調。



＊擇機降準降息沒見影，中資券商股升不起＊



滬深股市連跌兩周，市場期盼的利好一直沒落地。人民銀行在３月期間已４度稱將「擇機降

準降息」。



人行副行長宣昌能昨日（２７日）在博鰲亞洲論壇表示，人民銀行將擇機降準降息，持續推

動社會綜合融資成本下降。而在６日，全國人大會議經濟主題記者會上，人民銀行行長潘功勝明

確拋出擇機降準降息訊息；人民銀行黨委１３日召開擴大會議，再提擇機降準降息；人民銀行

２１日發布第１季例會公報，內容重申擇機降準降息。



股市缺水，反應在成交量已節節收縮，３月初至中旬成交額多次突破１﹒５萬億元人民幣，

至今日兩市成交險守一萬億。市場活躍度不足，市場傳出「兩融業務降低門檻」，資產要求從

２０日日均５０萬元降至１０日２０萬或３０萬元，不過多家券商經紀業務負責人及營業部人士

均表示未收到下調通知。



中資券商股升不起，中信證券（０６０３０）跌２﹒８％，中金公司（０３９０８）、招商

證券（０６０９９）、

光大證券（０６１７８）齊跌逾１％。



＊盈利跌又被台灣查，中芯挫近５％＊



中芯國際（００９８１）公布，截至２０２４年１２月底止年度業績，股東應佔盈利

４﹒９３億（美元．下同），減４５﹒４１％，連續兩年倒退；每股盈利０﹒０６元，不派末期

息。期內收入８０﹒３億元，升約２７％。息稅折舊及攤銷前利潤（ＥＢＩＴＤＡ）升

７﹒７６％，至４３﹒８億元，ＥＢＩＴＤＡ利潤率５４﹒５％，跌９﹒８個百分點。毛利率

１８％，少１﹒３個百分點。



中芯指，普遍認為２０２５年除了人工智能繼續高速成長外，市場各應用領域需求持平或溫

和增長，外部環境為２０２５年下半年帶來一定不確定性，同業競爭亦愈演愈烈。該集團指，面

對挑戰與機遇，公司將朝著「做強做優做大中芯國際」的目標，繼續推進產能建設、支持客戶開

拓市場、聚焦質量和效益。



分析指出，中芯國際去年「增收不增利」，核心矛盾在於「量升價減」。集團在上交所發布

的年報稱，營收增長主要是由於本年晶圓銷售數量增加和產品組合變動所致。銷售晶圓的數量（

折合８英寸標準邏輯）由上年的５８６﹒７萬片增加３６﹒７％至本年的８０２﹒１萬片。平均

售價（銷售晶圓收入除以銷售晶圓總數）本年為６６３９元人民幣，上年為６９６７元人民幣。

也就是說，價格較低的消費電子晶片需求增長，而價格較高的先進製程晶片出貨量下滑。



另外，台灣調查局表示，透過大規模調查發現，中芯國際、深圳通銳微電子、上海雲合智網

等１１家陸企，以「假僑外資」「未經核准私設據點」等方式，在台灣挖走大批高科技人才。



負面消息夾擊下，中芯國際股價下調，全日挫４﹒７％，收報４８元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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