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AH股新聞

28/03/2025 11:11

【博鰲論壇】易綱：轉型金融需要國際合作、清晰的標準和信披要求

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國人民銀行原行長易綱今日在博鰲亞洲論壇２０２５年年會
「金融圓桌：轉型金融與零碳未來」分論壇上表示，轉型金融需要國際合作，也需要清晰的標準
和信息披露要求，還需要提供激勵機制。
　
　　易綱指出，中國在二十國集團（Ｇ２０）框架下大力推動綠色金融的發展，此前已制定了《
Ｇ２０可持續金融路線圖》《Ｇ２０轉型金融框架》等文件。雖然美國政府對綠色金融的政策態
度發生了變化，但仍然要感謝美國同行尤其是與美國財政部的合作，使中國能夠在Ｇ２０層面共
同制定這兩份重要文件。
　
　　易綱稱，為了推動綠色金融和轉型金融的發展，需要清晰的標準和信息披露要求，這是當前
的重點工作。希望建立一套明確的標准，使轉型金融的定義更加清晰，從而防止「漂綠」
（Ｇｒｅｅｎｗａｓｈｉｎｇ）。
　
＊中聯辦祁斌：搞好香港金融，關鍵要把資本市場發展好＊
　
　　中聯辦副主任祁斌在「不穩定世界中尋找貨幣與金融穩定」分論壇中表示，近期香港經濟社
會發展的良好勢頭表明，搞好香港經濟，關鍵在金融；搞好香港金融，關鍵要把資本市場發展好
。他還稱，香港資本市場要與大灣區科技企業共同打造「中國硅谷」。（ｊｑ）

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