《中國房產》上海靜安大寧地塊誕２５億元新地王，上海華楊摘得

《經濟通通訊社２８日專訊》今日，上海進行２０２５年第三批次土地出讓交易活動。其中

，熱度最高的是靜安區推出的Ｎ０７０３０２單元１１１－２１地塊，屬於大寧板塊優質宅地，

當天上午經過９名競買人６７輪競價，最終以溢價率３２﹒３％、總成交價２４﹒８５６４億元

（人民幣．下同），由大華集團旗下的上海華楊房地產開發有限公司摘得。



出讓資料顯示，該地塊為居住用地，地塊出讓面積１０７３０﹒２７平方米，容積率２﹒５

，建築面積２６８２５﹒６７５平方米，起始總價１８﹒７９億元，起始樓面價７００３１元╱

平方米。



２０２４年９月，中建玖合以６３﹒６６億元摘得當時的大寧單價地王，樓面價為６﹒８３

萬元╱平方米。而這次，靜安推出的大寧地塊面積雖不大，但位置優越，光是起拍樓面價就超過

了７萬╱平方米，已提前鎖定大寧新單價地王。最終成交樓面單價為９２６５８﹒９７元╱平方

米，溢價率３２﹒３１％。



據了解，該出讓地塊保障性租賃住房自持比例為０％，公共租賃住房配建比例為０％，中小

套型住宅建築面積為地塊住宅總建築面積的４０％。房型設計限制不多，可以有較大的發揮空間

，是區域近年來少有的改善型住宅產品。（ｊｑ）

