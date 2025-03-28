《打擊貪腐》中國人壽原總裁楊超涉違紀違法被查，已退休１４年

《經濟通通訊社２８日專訊》中國人壽保險（集團）公司原黨委書記、總裁楊超涉嫌嚴重違

紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國人壽紀檢監察組紀律審查和江西省上饒市監委監察

調查。楊超在２０１１年退休，不再擔任中國人壽集團相關職務。



公開信息顯示，楊超出生於１９５０年，上海人。１９７６年，楊超任中國銀行上海分行職

員，後進入保險體系，在中保系公司有多年從業經歷。



１９８０年，楊超任中國人民保險公司上海分公司助理總經理、副總經理；１９８１年留學

英國，回國後任人保上海浦東分公司總經理、中國人民保險公司董事兼營業部總經理。１９９６

年３月，楊超任中國保險（歐洲）股份有限公司董事長兼總經理；２０００年３月任中國保險（

控股）有限公司董事長兼總經理，中保國際控股有限公司董事局主席、盈科保險集團有限公司、

中信國際金融控股有限公司董事。



２００５年５月，楊超接替已屆退休的王憲章執掌中國人壽集團，出任中國人壽保險（集團

）公司黨委書記、總裁，同時兼任中國人壽保險股份有限公司董事長、中國人壽財產保險股份有

限公司董事長等職。（ｊｑ）

