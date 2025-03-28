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AH股新聞

28/03/2025 08:53

長和售海外港口，中國外交部回應：堅決反對經濟脅迫損害正當權益

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國外交部網站公布，外交部發言人郭嘉昆２７日主持例行記
者會。會上，《法新社》記者提問：中國政府再次批評長江和記公司出售巴拿馬港口運營權。兩
家負責涉港事務的部門最近轉文將此交易比作「自毀基石」。外交部對此有何評論？郭嘉昆回應
：有關具體情況建議你向中方主管部門詢問。作為原則，我想強調，中方一貫堅決反對利用經濟
脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為。（ｃｔ）

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