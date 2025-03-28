《Ａ股行情》滬指低開０﹒０５％，習近平據報今會見跨國企業高管

《經濟通通訊社２８日專訊》外電報道稱，中國國家主席習近平今日將在北京會見跨國企業

高層，包括德國車企寶馬、平治和美國芯片巨頭高通等負責人。滬深股市今早集體低開，滬綜指

低開０﹒０５％，報３３７２﹒０４點，深成指低開０﹒０９％，創業板指低開０﹒２３％；旅

遊、海洋經濟概念開盤走低。



有關報道指，面對投資下降以及美國對中國屢次加徵關稅，中國政府正尋求加強與外國企業

的關係。在美國總統特朗普宣布對所有進口汽車加徵２５％關稅後，中國這一市場對車企而言可

能變得更加重要。



美國對等關稅亦將於４月初實施，野村認為，對等關稅不太可能對中國產生重大影響。現時

中國對美國進口商品的平均關稅稅率約為２２％，而美國對中國商品平均稅率則約在３３％；即

使考慮了增值稅稅率的差異，也會被相應關稅稅率的差異抵消。



人民銀行副行長宣昌能在博鰲亞洲論壇上發言稱，中國實施適度寬鬆貨幣政策的立場是明確

的，將根據國內外經濟金融形式擇機降準降息，同時綜合運用多種貨幣政策工具保持市場流動性

充裕。宣昌能還說，將加強利率政策執行和監督，持續推動社會綜合融資成本

下降。



人行今日進行７８５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有９３０億元逆回

購到期，即今日淨回籠１４５億元。本周公開市場共有１４１１７億元逆回購到期，對沖本周人

行進行的１２６５３億元逆回購，即全周共收水１４６４億元。



另外，滬深北交易所發布清明節休市安排：４月４日（周五）至４月６日（周日）休市，４

月７日（周一）起照常開市。（ｒｙ）

