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AH股新聞

28/03/2025 09:26

《Ａ股行情》滬指低開０﹒０５％，習近平據報今會見跨國企業高管

　　《經濟通通訊社２８日專訊》外電報道稱，中國國家主席習近平今日將在北京會見跨國企業
高層，包括德國車企寶馬、平治和美國芯片巨頭高通等負責人。滬深股市今早集體低開，滬綜指
低開０﹒０５％，報３３７２﹒０４點，深成指低開０﹒０９％，創業板指低開０﹒２３％；旅
遊、海洋經濟概念開盤走低。
　
　　有關報道指，面對投資下降以及美國對中國屢次加徵關稅，中國政府正尋求加強與外國企業
的關係。在美國總統特朗普宣布對所有進口汽車加徵２５％關稅後，中國這一市場對車企而言可
能變得更加重要。
　
　　美國對等關稅亦將於４月初實施，野村認為，對等關稅不太可能對中國產生重大影響。現時
中國對美國進口商品的平均關稅稅率約為２２％，而美國對中國商品平均稅率則約在３３％；即
使考慮了增值稅稅率的差異，也會被相應關稅稅率的差異抵消。
　
　　人民銀行副行長宣昌能在博鰲亞洲論壇上發言稱，中國實施適度寬鬆貨幣政策的立場是明確
的，將根據國內外經濟金融形式擇機降準降息，同時綜合運用多種貨幣政策工具保持市場流動性
充裕。宣昌能還說，將加強利率政策執行和監督，持續推動社會綜合融資成本
下降。
　
　　人行今日進行７８５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有９３０億元逆回
購到期，即今日淨回籠１４５億元。本周公開市場共有１４１１７億元逆回購到期，對沖本周人
行進行的１２６５３億元逆回購，即全周共收水１４６４億元。
　
　　另外，滬深北交易所發布清明節休市安排：４月４日（周五）至４月６日（周日）休市，４
月７日（周一）起照常開市。（ｒｙ）

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