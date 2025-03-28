《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒７％，多元金融、黃金股逆勢漲

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市早盤走勢疲弱，滬綜指半日收跌０﹒７１％，報

３３４９﹒６８點，深成指跌０﹒５３％，創業板跌０﹒５８％。兩市上午成交７１９１億元（

人民幣．下同），較上個交易日同時段縮量６３６億元或８％。個股跌多漲少，滬深下跌個股超

４０００隻。



盤面上，多元金融逆市拉漲，新力金融（滬：６００３１８）升６﹒８％，電投產融

（深：０００９５８）升６﹒７％。人民銀行副行長宣昌能在博鰲亞洲論壇上發言稱，中國實施

適度寬鬆貨幣政策的立場是明確的，將根據國內外經濟金融形式擇機降準降息，同時綜合運用多

種貨幣政策工具保持市場流動性充裕。



黃金股早間集體拉升，西部黃金（滬：６０１０６９）漲６﹒８％，曉程科技

（深：３００１３９）升４﹒５％。隨著特朗普持續升級貿易戰，黃金價格周五攀升至３０７３

美元，再度刷新歷史新高。高盛也發布研究報告，將其２０２５年底的黃金目標價從３１００美

元上調至３３００美元，理由是ＥＴＦ資金流入強於預期，以及央行持續的購入需求。



下跌方面，化纖、化工股跌幅均逾２％；另海洋經濟概念走繼續低，神開股份

（深：００２２７８跌停。（ｒｙ）

