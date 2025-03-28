《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６７％成交僅１﹒１萬億，連挫兩周

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市全日震盪下行，滬綜指收跌０﹒６７％，報

３３５１﹒３１點，深成指跌０﹒５７％，創業板指收低０﹒７９％。兩市全天成交額僅

１﹒１２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再縮量７１７億元或６％。化纖、化工板塊領

跌大市，魯北化工（滬：６００７２７）、中毅達（滬：６００６１０）等多股跌停；旅遊、酒

店及海洋經濟概念跌幅靠前。



回顧一周，美國繼續祭出關稅大棒，引全球市場憂慮，國內積極穩外資，先後舉辦中國發展

高層論壇及中關村論壇年會，國家主席習近平更接見大批跨國企業高管，強調中國蘊含著巨大投

資和消費潛力，鼓勵外資企業來華投資合作。即使外圍風險因素持續，國際投行依然看好中國市

場，摩根士丹利上調中國今年ＧＤＰ增長率預測至４﹒５％，又上調對中國股票前景預測。滬指

本周窄幅波動，全周跌０﹒４％，連續兩周下調。



＊金價漲不停，黃金概念逆勢上行＊



繼３月１４日國際金價首破每盎斯３０００元美元大關，金價僅兩周便再下一城，突破每盎

斯３１００美元大關，創下３１２０美元歷史新高。由於全球央行強勁的黃金購買需求，以及黃

金 ＥＴＦ資金流入超出預期，高盛大幅調高其對２０２５年底的黃金價格預測。這是他們近期

內第二次上調其黃金價格目標，顯示其對貴金屬後市的看法愈加樂觀。



高盛在最新報告中，將２０２５年底黃金價格預測從先前的每盎司３１００美元，上調至

３３００美元。此外，高盛也將其預計的交易區間擴大至每盎司３２５０美元至３５２０美元。



滬深黃金股逆勢收漲，西部黃金（滬：６０１０６９）升停，四川黃金

（深：００１３３７）彈６﹒７％，曉程科技（深：３００１３９）升６﹒６％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９１５﹒１７ －０﹒４４

上證指數 ３３５１﹒３１ －０﹒６７ ４６８８﹒０８

深證成指 １０６０７﹒３３ －０﹒５７ ６５０１﹒６７

創業板指 ２１２８﹒２１ －０﹒７９

科創５０ １０２９﹒４８ －１﹒０７

Ｂ股指數 ２７３﹒１２ ＋０﹒７７ １﹒６６

深證Ｂ指 １２２７﹒７３ －０﹒３０ ０﹒３７

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