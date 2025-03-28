【大國博弈】美國牛肉對華銷量急瀉：出口登記未獲更新疊加關稅戰

《經濟通通訊社２８日專訊》據外電報道，美國政府周四公布的數據顯示，在數百家美國肉

類加工廠出口牛肉的登記到期後，美國牛肉對華銷量大幅下滑。



據貿易商和美國肉類出口協會（Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｍｅａｔ Ｅｘｐｏｒｔ

Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ）稱，儘管中國更新了對豬肉和家禽工廠的出口登記，但未更新３月１６

日到期的美國牛肉工廠的出口登記。當周截至３月２０日，美國對中國的牛肉出口量僅為５４噸

；前一周的銷量也很低，為１９２噸。此前從２月中旬到３月初，連續四周的周銷量都接近或超

過２０００噸。



針鋒相對的關稅戰提高了美國肉類和其他輸華商品的關稅，從而降低了這些產品對中國買家

的吸引力。該協會發言人Ｊｏｅ Ｓｃｈｕｅｌｅ說，美國出口商和中國買家因此不願意就該日

期之後生產的美國牛肉達成交易，因為不確定這些牛肉能否通過審核交付。



美國再以芬太尼問題為由對中國商品加徵關稅稅率提升至２０％的舉措，於北京時間３月４

日下午１時起生效，中國隨即作出多項反制，包括自３月１０日起對美國牛肉、雞肉、大豆等農

產品加徵１０％－１５％關稅等。（ｓｌ）

