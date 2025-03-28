【提振內房】深圳提出建立房票安置制度，四大一線城市均展開探索

《經濟通通訊社２８日專訊》深圳市住建局近日印發《關於規範城市更新實施工作的若干意

見》，其中提到，建立房票制度，探索城市更新項目補償安置多元化路徑。該意見自２０２５年

４月９日起施行，有效期３年。



此前廣州已出台《廣州市房票安置實施方案》，北京通州以及上海金山、青浦也已發布房票

政策。這意味四個一線城市均已開始探索房票安置。



上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，四個一線城市積極開展房票政策探索，釋放了積

極信號，也為全國各地城中村改造工作提供了非常重要的啟示。房票政策的持續推進，將有力促

進城中村改造工作的效率提升和效能提高。在房地產市場步入止跌回穩和向好發展的新階段，房

票功能的發揮，將激活更多購房需求。動、拆遷戶的住房選擇面明顯增加，即從過去依賴安置房

轉變為認購商品房，也充分體現了「好房子」的工作導向。



中指研究院華南分院高級分析師孫紅梅認為，房票限定用於購買政府指定的商品房、保障性

住房，直接引導拆遷補償資金流入樓市。短期來看，可快速消化商辦及滯銷住宅庫存。長期來看

，房票的多元化補償可提升更新效率，優先推進可實施區域，縮短舊改周期。房票成為政府統籌

房源的市場化工具，可減少安置房建設財政支出。（ｓｌ）

